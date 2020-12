Wanda Nara reveló cómo prepara las valijas para un viaje de toda la familia Crédito: Instagram @wanda_icardi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 10:03

Wanda Nara le mostró a sus seguidores el desafío que enfrenta cada fin de año: preparar las valijas con la ropa de toda la familia en el menor número de bolsos posibles. La modelo y empresaria reveló algunos de sus tips infalibles para los viajes exprés que suele hacer todo el clan en épocas festivas: "Es crucial armar un look por día y sacarle foto".

A través de sus historias de Instagram subió varios videos y explicó que está concentrada en los preparativos para viajar con su marido y sus cinco hijos. "Este pequeños desorden que ven acá arriba de la cama es porque mañana nos vamos y tengo que lograr que me entre toda mi ropa en una valija de mano, en otra lo de los chicos y en otra lo de Mauro (Icardi)".

Wanda Nara contó sus tips para hacer las valijas de toda su familia - Fuente Instagram 01:41

Video

"¿Lo lograré?", le preguntó a los usuarios, y unos minutos después continuó con los clips. "Me están preguntando cómo voy a hacer. Les cuento que ya me probé cada ropa para armar los looks y no olvidarme", anticipó.

También confesó que odia las esperas en los aeropuertos, y por eso opta por reducir la cantidad de bolsos al máximo. "Detesto el embarque, y como son pocos días generalmente vuelo sólo con tres valijas de mano", agregó, antes de revelar uno de sus tips para que no le falte ningún accesorio en el armado de sus looks diarios.

Wanda Nara reveló que se prueba cada look diario, le saca fotos y se lleva sólo las prendas exactas que necesita para alivianar la valija Crédito: Instagram Stories @wanda_icardi

"Cuento los días que voy a estar y saco foto de cada outfit para no olvidarme. Eso es crucial para no llevar cosas demás", contó, mientras mostraba un conjunto de remera y pantalón como ejemplo, junto a un sombrero y un cinto a juego.

Además aseguró que muy pocas veces llevó coches de bebés para sus hijas menores, y que encontró una solución mucho más práctica: "La valija es donde transporté a mis hijos en los aeropuertos, siempre muy atentos porque si te descuidás vuela la valija con niño incluido (nunca me pasó)".

Wanda Nara reveló algunos tips para los viajes con familia numerosa Crédito: Instagram @wanda_icardi