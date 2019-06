La actriz y su representante legal y cercano amigo, Juan Pablo Fioribello, disfrutan de una curiosa actividad en sus tiempos libres Fuente: Archivo

Lejos de la imagen televisiva que ha consagrado a Andrea del Boca como la reina de las telenovelas nacionales, la actriz muestra ahora una nueva cara. Con gafas protectoras y dispositivos para amortiguar el ruido en los oídos, trascendieron en las últimas horas imágenes de la actriz realizando prácticas de tiro.

Acompañada de su abogado, Juan Pablo Fioribello, la ex estrella de la pequeña pantalla ha comenzado un entrenamiento en el manejo de armas de fuego con una finalidad: prepararse para un nuevo papel cinematográfico.

El letrado la acompaña en las prácticas de tiro, y en las imágenes se aprecia cómo Fioribello guía sus movimientos en el momento en el que le da indicaciones sobre el manejo del arma.

Del Boca se pondrá en la piel de "una vengadora", una ama de casa que recurre a una persona de su confianza para ejecutar un plan y cobrar justicia. Su personaje será protagonista en un thriller policial en coproducción con España, que también ha ofrecido a Fioribello la posibilidad de unirse al elenco con un papel principal. Tras ayudar a la actriz en sus aspiraciones de venganza, surgiría, según el libreto, un romance de ficción entre ambos a lo largo de la narración de esta historia.

En una charla con LA NACION, el abogado confirmó hoy que se trata de un proyecto audiovisual de gran envergadura, con guion de Quique Torres y dirigido por un consagrado realizador. "Se está escribiendo el guión en Los Ángeles y falta definir el formato, en principio sería una película, un thriller policial, pero ya se está hablando de hacer con Netflix una serie de seis a ocho capítulos", cuenta Fioribello.

En la ficción, él asumiría el rol de un abogado penalista al que la actriz recurre y con quien entabla una relación "con un condimento sentimental, ya que luego se terminan involucrando", adelanta. Este hombre del Derecho, que posee nula experiencia en el campo de la actuación pero con un perfil que responde a múltiples aptitudes conferidas al personaje -como el desempeño de la abogacía, el manejo de armas o la práctica de artes marciales-, se muestra entusiasmado con la propuesta, aunque todavía no dio el sí definitivo.

Juan Pablo Fioribello se plantea la posibilidad de debutar como actor junto a Del Boca Fuente: Archivo

"No tengo idea de formación actoral. Soy abogado penalista y varios productores lo propusieron, así como un director puntual que se entusiasmó con la idea. Andrea también tiene muchas ganas de que lo haga", cuenta.

Fioribello es modesto al señalar que le impone respeto la iniciativa, teniendo en cuenta, según afirma, que para la misma se valoraron nombres como Javier Bardem e Imanol Arias. "Se habló con ambos, sin confirmaciones aún, pero hay mucha gente importante atrás, productores y directores, y el mío sería un papel muy protagónico", agrega.

"Hay muchas escenas de armas y de violencia y yo practico tiro desde hace años, y hace más de 30 que hago artes marciales. Fui durante varios años director general del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y esto sería un poco llevar la realidad de mi vida al personaje, que me calza a medida", explica el letrado. "Hay muchas escenas de violencia física en el guion, por eso Andrea también está entrenándose en el combate", añade.

Este nuevo vínculo profesional entre Del Boca y su abogado ha dado lugar a nuevas especulaciones respecto a los rumores que vinculan sentimentalmente a la pareja. En el programa Intrusos, Adrián Pallares respondió hoy a una pregunta de sus panelistas respecto a si la actriz y su representante legal conforman una "pareja de enamorados", y dijo: "Sí, lo son, lo confirmamos acá, y hasta que no termine todo el proceso judicial -en el que está involucrada la actriz por supuesta defraudación de fondos al Estado por una novela que no llegó a realizarse-, no lo van a confirmar ellos. Pero cuando termine, van a confirmar que están juntos", aseguró el conductor.

Ante las dudas manifestadas por algunos de sus compañeros respecto a esta afirmación, Pallares insistió: "No nos desafíen a que les pongamos una cámara y hagamos una guardia y los veamos entrando y saliendo de lugares más comprometidos que un campo de tiro o una tanguería. No nos provoquen porque somos malísimos cuando nos provocan", sostuvo con humor. Tras ello, el conductor envió un afectuoso saludo a Del Boca y a Fioribello: "Les mandamos un beso enorme. Es una pareja hermosa, que nos inviten a su casa", dijo.

Consultado por estos dichos, Juan Pablo Fioribello afirma a LA NACION que entre él y Del Boca "hay una excelente relación", y añade: "Soy su abogado, la cuido mucho y la represento tanto acá como internacionalmente en su carrera. Lo profesional ha traspasado a un plano humano, pero no sentimental. No viene por ese lado. Pero sí el conocernos a nivel profesional habilitó estos proyectos o cuestiones como que nos inviten juntos a los programas", aclaró.

El letrado agrega, por otra parte, que su preocupación primordial en estos momentos es representar a la actriz en el juicio pendiente. "No tengo la más mínima duda de que va a salir absuelta", subrayó.