El motivo por el que Nicole Neumann abandonó en vivo Nosotros a la mañana

Nicole Neumann

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 16:49

Nicole Neumann dejó hoy su silla vacía en el último bloque del programa Nosotros a la mañana, sin que El Pollo Álvarez ni el resto de sus compañeros tuvieron conocimiento en ese momento del motivo por el que la modelo se ausentó.

Cuando el conductor giró para consultar con ella los datos de la temperatura y la hora, Nicole ya no estaba, por lo que recurrió a Gastón Marote para que le brindara esa información. Álvarez no hizo ningún comentario al respecto y continuó con la conducción del programa en vivo. Mientras tanto, en ese mismo momento Neumann recurría a su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje de cumpleaños a su hija Sienna.

"Nueve meses en mi vientre, cuatro años de colecho. A diferencia de tus hermanas, queriendo disfrutar de mi 'último bebé'. Siempre con esa dulce sonrisa y tus ocurrencias casi adultas. Hoy cumplís seis años y seguís siendo la 'bebita de mamá'. ¡Feliz nueva vuelta al sol! Te amamos", escribió la modelo y panelista en una publicación en la que se la ve con su hija, de chiquita, en brazos.

Nicole compartió a lo largo de la tarde distintas imágenes sobre el íntimo festejo en aislamiento que organizó por los seis años que cumple la pequeña. La celebración tiene lugar en medio del clima de confrontación , acentuado en esta última semana, que la modelo mantiene con el papá de sus hijas, Fabián Cubero , y su pareja, Micaela Viciconte .

El exfutbolista la acusó de no dejarlo ver a las nenas, y Neumann reaccionó con fuertes acusaciones contra él y su pareja en relación al trato que ambos mantendrían con las niñas.

Nicole Neumann celebró hoy el cumpleaños de su hija menor

"Cubero es un excelente padre"

En medio de la polémica, en El show del problema se difundió hoy una conversación con una persona que trabajó diez años con Nicole, llamada Alejandra, quien ayudó a la familia con el cuidado de las nenas desde su nacimiento.

Sobre el trato de Cubero y Viciconte para con las nenas, apuntó: "La relación que tienen las chicas con Mica es excelente. Las chicas la adoran. Mica es súper compañera con ellas, las ayuda en todo. Yo me quedé sorprendida ya desde el día uno cuando la conocí a Mica por la buena onda que pegó con las chicas. Trabajé diez años con Nicole y cuando Fabián conoció a Mica yo estaba en las dos casas", dijo primero en una conversación con Nicolás Magaldi.

"Cuando iba a la casa de Mica a cuidar a las chicas, no me daban mucha bolilla porque estaban arriba de ella. Prácticamente las conozco a las chicas desde bebés y quedamos con una buena relación con ellas y cada tanto las voy a ver", subrayó Alejandra, para luego referirse al cuidado de Cubero con sus hijas. "Fabián es una excelente persona. Es un papá al cien por ciento, da todo por sus hijas. A veces me sorprende esta cosa que dice la otra parte, porque uno estando ahí sabe todo y la verdad es que él da todo por sus hijas", recalcó.

Con estas palabras, la mujer desmintió de alguna manera a Neumann. "Esto te pone mal porque conociendo lo que pasa de las dos partes, te pone mal, pero espero que se solucione, por el bien de todos", agregó luego.

Al habla con Magaldi, Cubero comentó luego que, tras su separación, Nicole decidió despedir a Alejandra y fue él quien se hizo cargo de la indemnización de la trabajadora. Sobre posibles vías para mejorar la relación con su ex y en respuesta a las preguntas del conductor, el exfutbolista expresó su deseo: "Yo estaría tranquilo si se respetan la ley, las cautelares y los acuerdos a los que llegamos de común acuerdo".