El motivo por el que la familia de Gisele Bündchen se opuso a su casamiento con Joaquim Valente: “Es un error”

Pese a que Gisele Bündchen busca mantener su vida privada muy lejos de la prensa, su flamante casamiento con Joaquim Valente generó una interna familiar que llegó a los medios y que, de continuar, promete convertirse en una digna novela brasileña. Según trascendió, su entorno más cercano le advirtió, antes de dar el sí, que unir su vida de forma legal a la de un “instructor de jiu-jitsu sin dinero” era un verdadero “error”.

La reacción de la familia de la supermodelo fue publicada en exclusiva por el medio estadounidense PageSix. En una extensa nota, el portal cuenta que le advirtieron sobre su preocupación por la decisión de casarse con el padre de su bebé sin haber pensado una estrategia defensiva lo suficientemente fuerte. El motivo del desvelo de los Bündchen es la fortuna de la exitosa brasileña. “Su familia le advirtió que casarse con un hombre sin dinero cuando ella tiene millones es un error”, le dijo una fuente cercana al medio.

Gisele Bündchen y su flamante marido, Joaquim Valente, junto a su pequeño hijo en las calles de Miami Backgrid/The Grosby Group

Si bien Valente es un reconocido instructor de artes marciales, tiene su propia academia en Miami con sus hermanos y cuenta con una importante cartera de clientes famosos, la fortuna de Bündchen está en otro nivel: fue nombrada la supermodelo mejor paga en repetidas ocasiones y, según celebritynetworth.com, su fortuna supera los 400 millones de dólares. “Su familia le dijo que simplemente viviera con él”, explicó la fuente. “Pero entre la presión de Valente y su tradicionalismo, pensó que, ya que tenían un hijo, mejor casarse”, continuó.

Si bien trascendió que antes de pasar por el registro civil realizaron un acuerdo prenupcial, la familia no quedó conforme con lo que se arregló. “Hay un acuerdo prenupcial, pero con algunas lagunas que significan que si se divorcian habrá un acuerdo financiero para él”, sumó la fuente.

Una postal familiar de Gisele Bundchen junto a sus padres, sus hermanas y sus sobrinos instagram.com/gisele

Bündchen viene de una familia numerosa, con quienes mantiene una relación muy cercana: Vladir, su padre, y sus cinco hermanas -Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela y Patricia- son quienes la sostienen cada vez que lo necesita. “Mi familia lo es todo para mí y mis hermanas son mis mejores amigas, aunque a veces no estemos de acuerdo”, le dijo Gisele a la revista People en mayo de 2023. Vânia, la mamá de la modelo, murió en enero de 2024 como consecuencia de un cáncer.

Cómo fue la boda de Bündchen y Valente

La boda, según las actas matrimoniales, se realizó el miércoles 3 de diciembre pasado en la ciudad costera de Surfside. TMZ aseguró que el evento fue muy íntimo y que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos del flamante matrimonio.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente se casaron luego de tres años y medio de relación Grosby Group

¿Por qué la modelo decidió casarse en el más absoluto secreto? Una fuente cercana a la pareja le explicó a la revista People que una ceremonia pequeña y privada “era exactamente lo que la modelo quería”. “Gisele está cansada de toda la atención sobre su vida privada, pero ellos son tan felices estando juntos y siendo padres que era lo que querían hacer. Son mejores amigos, tienen mucho en común y están muy ilusionados con todo”, explicó. “Gisele solo quiere hacer las cosas a su manera. Y lo que quería era una unión pequeña y privada sin evento”, completó.

Sobre la actualidad de Bündchen, esta misma persona aseguró que la modelo está muy feliz con su presente en Miami. “Su vida está completa con sus hijos, su familia amorosa y el trabajo, todo es más manejable”, describió. “Es feliz de estar casada de nuevo, feliz de ser madre y feliz en su entorno. Es una posición envidiable”.

La modelo brasileña cuenta con una fortuna de más de 400 millones de dólares instagram.com/gisele

La boda fue, en consecuencia, el broche de oro de un momento inmejorable. “Gisele es feliz y está enamorada, y casarse estaba en sus planes. El momento tenía que ser el adecuado. No quería nada exagerado ni hecho público para que pudieran disfrutar del día, el uno del otro y la familia”, cerró el informante.

Bündchen, de 45 años, volvió a apostar por el amor tres años después de su escandaloso divorcio del exjugador de la NFL Tom Brady, con quien tuvo dos hijos: Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 14.