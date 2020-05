Eva Longoria no teme mostrar sus canas, aunque decidió que ya era hora de teñirlas

Cada cuatro o cinco años, una mujer latina llega a Hollywood con toda la intención de hacerse fuerte y reivindicar su cultura y su idioma más allá de los estereotipos. Por ese lugar han pasado con distintas fortunas desde Salma Hayek a Penélope Cruz, Sofía Vergara y, estos días, Ana de Armas. Eva Longoria también se hizo un sitio en la meca del cine, incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama. A principios de los años 2000, esta texana se plantó en Hollywood dispuesta a perseguir un papel que le diera la fama que buscaba. Tras unos años de búsqueda, lo encontró en Gabrielle Solís, la dicharachera vecina enamorada de su jardinero en Amas de casa desesperadas.

El papel le duró ocho años a Longoria. El rendimiento que le sacó fue grande y probablemente se ha convertido en una de las actrices que más exposición ha seguido teniendo una vez acabada la serie. Sin embargo, hoy su vida es muy distinta de la de entonces, en lo personal y en lo profesional.

En su carrera, Longoria ha preferido centrarse en estar detrás de las cámaras . O quizá la vida le ha llevado a ello. No ha dejado atrás su imagen, que sigue explotando con jugosos contratos publicitarios. Es el rostro del gigante cosmético francés L'Oréal. Por eso ha utilizado su imagen cercana para mostrar lo mismo que tantas mujeres en cuarentena: sus canas.

Además de enseñar su rostro -en este caso, su cabello-, Longoria ha dado un paso más y ha decidido dirigir el spot de la marca... con su celular. "Durante un rato pensé: 'Venga canas, vamos a vernos. Puedo con esto'. Pero no, no estoy preparada para tanto pelo cano", cuenta, mostrando sus avanzadas raíces. No solo eso: ella misma se tiñe. "Cuidar de uno mismo es ponerse en valor", cuenta Longoria por los pasillos de su hogar después de mostrarle al mundo sin reparos cómo se tiñe, se ducha, se seca el pelo y se lo peina por sí misma.

Los grandes gestos de diva nunca han ido de la mano de Longoria. Por eso quizá su imagen siempre ha sido amable, cercana. Ha contado a sus seguidores sus alegrías y sus miserias. A sus 45 años, estos días vive más retirada del ojo público y centrada en sus proyectos televisivos (como la dirección y producción de la adaptación para los EE UU de la serie española Gran Hotel ) y en su vida privada, así como en diversos proyectos benéficos a los que también presta su imagen y con los viaja por el mundo, incluida España.

Longoria se casó hace cuatro años con el empresario José Antonio Bastón, un alto ejecutivo de Televisa, con quien salía desde 2013. Fue en un glamorosa fiesta celebrada cerca de Ciudad de México, con toda la privacidad posible de una boda a la que acudieron Ricky Martin y Victoria Beckham. Era la tercera boda para ella. La intérprete había estado casada entre 2002 y 2004 con el actor Tyler Christopher, pero su matrimonio más mediático fue con el jugador de básquetbol Tony Parker. La pareja se casó en julio de 2007 en la iglesia Saint-Germain-l'Auxerrois, conocida como la capilla de los reyes de Francia, en pleno centro de París. La gran celebración tuvo lugar en el palacio de Vaux le Vicomte, a las afueras de la ciudad. El divorcio llegaría tres años después y lo anunció ella misma "con gran tristeza". Una infidelidad de él con la entonces esposa de un compañero de equipo fue la causa.

Eva Longoria y su adorado hijo

Ha sido con su tercer marido con quien Eva Longoria se ha iniciado en la maternidad. Bastón tiene tres hijos de un matrimonio anterior, pero no fue hasta junio de 2018 cuando tuvieron su primer hijo juntos, un niño llamado Santiago. El pequeño, a punto de cumplir los dos años, es la gran alegría de la actriz, que presume de él en sus redes sociales siempre que tiene oportunidad, y que la ha hecho pasar de mujer desesperada y promesa de la actuación a poderosa productora, filántropa y madre de familia.