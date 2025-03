El periodista Esteban Mirol contó que fue víctima de abuso cuando tenía 7 años

El periodista Esteban Mirol contó el sábado por la noche que fue víctima de abuso cuando tenía solo 7 años de edad. En una entrevista radial, el ex conductor de canal 9 dijo que fue un familiar suyo quien se aprovechó de él y que los dichos de Milei -quien vinculó la pedofilia con la idiología de género en su discurso en el Foro Económico de Davos- lo inspiraron a contar su historia.

“Hay muchas personas que usan este tipo de experiencias para darse publicidad. Yo nunca lo vi así hasta que Milei dijo lo que dijo en Davos. Alegó que los homosexuales eran pedófilos a los que les gustaba matar chicos. Es por eso que decidí contar que fui abusado por un heterosexual”, sostuvo Mirol en Radio Rivadavia.

La primera vez que el periodista habló de su abuso fue el pasado 31 de enero, en un video que subió a la plataforma china Tik Tok. Este fin de semana, en diálogo con Alejandra Rubio para Íntimamente, reveló otros detalles vinculados a su vivencia. “Lo superé rápidamente”, dijo el periodista en primera instancia.

Luego se remontó al hecho en particular: “Me pasó a los siete años, a manos de un familiar, y ocurrió una sola vez. No dudé ni un segundo en contárselo a mis padres, que me creyeron absolutamente y aun tratándose de una época difícil donde la gente no solía hablar. Ni bien se enteraron casi matan a esta persona. Mi papá lo fue a buscar, lo agarró del cuello y este individuo admitió todo. Lo echó de mi casa e hizo tomar un micro de Córdoba hacia Buenos Aires”.

El periodista y ex conductor televisivo Esteban Mirol PATRICIO PIDAL - AFV

“No sé si esa persona sigue viva. Sé que se casó, tuvo hijos”, indicó Mirol más adelante. Dijo que tanto sus propios hijos como el resto de su familia saben de este episodio de abuso. “La única virtud que tengo es la resiliencia. Se nota que es algo que me dio Dios desde que nací. Lo cuento ahora porque antes no tenía un motivo para hacerlo. Me terminé de animar finalmente después de escuchar las salvajadas de Milei”, reconoció.

Para el ex conductor televisivo, la teoría de Milei sobre la homosexualidad se asemeja a la hipótesis del italiano Cesare Lombroso sobre los orígenes de la criminalidad: “Lombroso aseguraba que determinadas condiciones físicas, sobre todo de la cara, podían llevar a uno a advertir que una persona podía ser o no un delincuente. Es una locura total. Y el Presidente dijo algo parecido. Que un funcionario se refiera a alguien así en pleno 2025 es una barbaridad”.

En los últimos tramos de la entrevista, Mirol reflexionó respecto de su caso y el de otras víctimas de abuso. “Estoy de acuerdo con que estos temas no tienen que prescribir. A mí me ocurrió hace muchos años ya. Y si hubiera podido, lo hubiera denunciado [a su abusador] de más grande, para evitar que se lo hiciera a otro. Es una responsabilidad que tenemos las víctimas. Por mucho que cueste, sea difícil y no nos animemos, tenemos que hablar para ayudar a otros”, consideró.

Y cerró: “Creo también que habría que aplicar penas mucho más estrictas. Un violador como el mío o cualquier otro no se corrige nunca más. Yo no sé que hizo este tipo después. Pero estoy seguro de que no fui su único caso, que siguió. Este tipo de personas no se recuperan. Y todo el sistema existente no sirve para nada”.

Qué dijo Javier Milei sobre la homosexualidad en el Foro de Davos

El pasado mes de enero, y desde Suiza, el presidente argentino dejó de lado la agenda económica para apuntalar la “batalla cultural” que emprende el Gobierno y asoció las “versiones más extremas” de la ideología de género con el abuso infantil. “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, sostuvo, luego de tomar como ejemplo un caso en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde una pareja homosexual fue condenada a 100 años de cárcel por los abusos sistemáticos que ejercían contra sus dos hijos adoptivos, y grabarlos. “Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quien avala esos comportamientos” , desafió Milei desde el atril, palabras que cosecharon rechazos desde la oposición.

LA NACION

Temas Abuso de menores