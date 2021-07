El Polaco salió en defensa de Karina La Princesita: “A veces la gente es muy ingrata”

Karina “La Princesita” perdió algunos juicios laborales y deberá pagar 3 millones de pesos en resarcimiento. Desde hace un tiempo, la cantante viene contando esta difícil situación que atraviesa y lo “injusto” que la considera. Esta mañana, en su defensa, salió su expareja El Polaco, quien dijo que a veces “la gente es muy ingrata”.

El Polaco habló del revés judicial de La princesita y expresó: “Es un tema delicado. La gente se olvida de dónde salieron y la mano que uno le dio. No sé cuáles son los problemas que tuvo, pero es un bajón tener que pagar tanta plata. La gente es muy ingrata a veces.

Y agregó: “A mí me pasó y lo pagué, son cosas que pasan. Los músicos trabajan para vos y tenés que estar, a algunos les di una mano y me dejaron tirado y otros son amigos y siempre están. No todos son ingratos. Tendrá que poner el pecho y salir adelante como siempre”.

Los juicios de La Princesita y la palabra de Calabró

“Tengo cinco o seis juicios de músicos que trabajaron conmigo muchos años y me hicieron juicio a mí, pero yo era tan empleada como ellos de los hermanos Serantoni [los productores]”, contó la cantante hace unos días.

En tanto que Marina Calabró señaló hoy en Los ángeles de la mañana: “Tiene varios juicios de músicos que la demandan desde 2005. Era el momento en que ella iba y venía a Manchester (Inglaterra) porque salía con el Kun Agüero y los músicos se sintieron abandonados. Le hacen juicio porque a pesar de que dice que era empleada de los Serantoni, era socia y eso queda claro en el contrato de 2011. Entiendo que Karina dice la parte que le conviene, pero era una sociedad y le guste o no a Karina iban al 50% cada uno”.

LA NACION