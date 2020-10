El Pollo Álvarez faltó nuevamente a Nosotros a la mañana Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 15:16

El Pollo Álvarez faltó otra vez a Nosotros a la mañana, ciclo que conduce en eltrece. En comunicación con sus compañeros, el conductor contó que se hizo un hisopado, en forma privada: "Si bien los síntomas que tenía no eran compatibles con Covid-19, decidí hacerme el test para quedarme tranquilo y dio negativo, no detectable. Es una tranquilidad muy grande".

Agradeciendo todos los mensajes de cariño y de pronta recuperación, el Pollo especuló sobre lo que tiene realmente: "Ahora quiero ver qué tengo porque los médicos todavía no me dan un diagnóstico, pero no tengo fuerzas para nada ni puedo levantarme de la cama. Estoy muy cansado. De todas maneras me siento mejor que ayer y ya no me duele la panza, pero no tengo fuerzas y por eso pensé que era Covid".

El Pollo admitió que es adicto al trabajo y que siente que está con muchas ocupaciones: "Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco".

"¡Cómo se sentirá de mal que no quiere que lo veamos y sale al aire por teléfono!", comentó Agustina Kämpfer y el Pollo retrucó: "Estoy tirado en la cama. A agua, pollo y arroz. El médico dice que tengo que hacer reposo", concluyó.