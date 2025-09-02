El profundo mensaje de Gimena Accardi para Nicolás Vázquez tras el fin de su obra

Luego del divorcio, otro de los vínculos que unía a Gimena Accardi y a Nicolás Vázquez también llegó a su fin: En otras palabras, la obra que protagonizó la actriz junto a Andrés Gil y que dirigió el también actor de Rocky, se despidió de los escenarios. Sensibilizada por el fin del ciclo, la artista aprovechó un mensaje de su ex para dedicarle unas palabras de agradecimiento.

Todo sucedió luego del cierre de la gira que tuvo lugar en la provincia de San Juan el domingo pasado. Tras la despedida, el equipo del espectáculo usó su cuenta oficial de Instagram para saludar al público que los acompañó. Entre los comentarios se destacó el de Nicolás Vázquez.

El posteo y los mensajes de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Andrés Gil y Gimena Accardi arriba del escenario en Bahía Blanca, en una de las últimas funciones de la obra (Fuente: Instagram/@enotraspalabrasteatro)

“Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”, escribió el actor. Un rato después, fue Accardi quien comentó la publicación, pero el destinatario de sus palabras fue su ex. “El mejor director de mi vida! gracias por tanto!”, expresó, efusiva, y cerró con tres corazones rosas. Caballero, Vázquez retrucó el halago. “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”, agregó.

Con el final de la obra, también se termina la relación laboral entre Accardi y Gil, quien fue señalado en un primer momento, cuando trascendió la separación, como el tercero en discordia. Fue la propia actriz quien salió a desmentir la información cuando confesó que había sido infiel pero no con su ahora excompañero de elenco, quien además es la pareja de Candela Vetrano y el padre de su pequeño hijo.

Buena onda virtual

El posteo de Gimena Accardi al que reaccionó Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Así como tanto Accardi como Vázquez aclararon que siguen en contacto y que el cariño entre ellos está intacto, en las redes sociales también mantienen una gran relación. Así quedó en evidencia el miércoles pasado cuando el actor reaccionó a una historia de su ex.

Poco tiempo después de haber firmado el divorcio, Accardi decidió volver a las redes sociales luego de haber sido víctima del odio de muchos usuarios. En una historia de Instagram compartió una postal de Bahía Blanca, uno de los lugares en los que se presentó con la obra En otras palabras.

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. ¡Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo! (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)“, escribió.

Sin lugar a dudas, esa vuelta a sus raíces en un momento tan difícil en su vida personal la movilizó. También el recuerdo de su mamá, Silvia, quien murió de cáncer cuando ella tenía 18 años. Consciente de sus emociones y de su dolor, Vázquez dijo presente en los comentarios de la historia con un corazón blanco y un infinito en señal de apoyo.

Divorcio firmado

Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 años de relación y casi nueve de casados Cuika Fotos

La separación de los actores ya se hizo formal en los papeles: el jueves 21 de agosto firmaron el acta de divorcio. Según informaron en Intrusos (América TV), llegaron juntos al lugar para concretar la disolución de la sociedad conyugal y dieron así por terminado un matrimonio de casi nueve años y una relación de 18, tras el escándalo que estalló esta semana luego de que la actriz reconociera que había sido infiel. “Se firmó, se firmó”, exclamó Rodrigo Lussich en su programa. En su última aparición pública, Nico había adelantado que se “estaban divorciando”, por lo que la rúbrica de los papeles terminó de concretar ese proceso.

Nico y Gimena se casaron por civil en diciembre de 2016 y con una ceremonia íntima en Mar del Plata, donde también tuvieron una fiesta para celebrar el gran paso. En lugar de usar anillos tradicionales, ambos optaron por tatuajes en forma de anillo en sus dedos anulares como símbolo de compromiso. Su relación comenzó en 2007 y tras casi nueve años juntos, formalizaron su unión con el matrimonio.

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron luego de 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Ahora, tras 18 años de relación, los actores sellaron el fin de su vínculo en buenos términos. La separación fue anunciada a principios de julio de este año y parecía que era sin ningún escándalo, hasta que finalmente se supo que Gimena Accardi había tenido un affaire con otra persona.

La decisión de firmar el divorcio fue en común acuerdo, en un proceso “exprés”, sin controversias ni litigios costosos. Según revelaron en el ciclo de América, como existe buena comunicación entre ambos, acordaron una división equitativa de sus bienes: mientras la actriz conservará la casa familiar en Benavídez, Nicolás, por su parte, se quedará con el departamento en Capital Federal que adquirió este mismo año.