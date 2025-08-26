La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi terminaron su relación amorosa después de 18 años en pareja. Si bien, la causa central de su distanciamiento se debió a una infidelidad de la actriz, el amor que se tienen parece ser aún hoy muy fuerte.

En las últimas horas, y tras haber firmado su divorcio, Gimena decidió volver a las redes sociales y hacer caso omiso a la gran cantidad de comentarios de odio contra su persona. En una historia de Instagram compartió una postal de Bahía Blanca, uno de los lugares en los que el fin de semana pasado se presentó junto a Andrés Gil en su obra teatral En otras palabras.

Agradecida por el apoyo del público a pesar de las polémicas, dijo: “En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. ¡Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo! (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)“.

El posteo de Gimena Accardi al que reaccionó Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Sin lugar a dudas, esta vuelta a sus raíces en un momento tan difícil en su vida personal la hizo sentir como en casa. Cabe recordar que la madre de Gimena Accardi, Silvia, murió de cáncer cuando ella tenía 18 años de edad. Al tener en cuenta todos estos componentes, Nico Vázquez no pudo deslizar su historia de Instagram como una más y decidió dejarle un mensaje corto pero significativo. El intérprete puso en los comentarios de la historia un corazón blanco y un infinito en señal de apoyo.

Rápidamente, las redes sociales estallaron en comentarios con relación al accionar de Vázquez. “Es obvio que van a volver... después de 18 años solo necesitan un descanso“; ”Capaz terminan como Patricia Sosa y Mediavilla” y “Gime tiene que tener contacto 0 con Nico, va a ser bueno para que ambos puedan hacer el duelo de la finalización de su relación“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.

La reacción de los usuarios en redes sociales al comentario de Nico Vázquez (Foto: Captura de pantalla de X)

Andrés Gil habló de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Andrés Gil también se refirió a la difícil situación que viven sus amigos. “Gime y Nico están pasando por un momento ch*** y no está bueno que se alimente con cosas que son mentira, estaría bueno que respeten su intimidad”, aseveró.

El protagonista de En Otras Palabras ratificó lo que dijo en un breve comunicado que publicó en sus redes cuando estalló todo el escándalo, en el que quedó señalado como el tercero en discordia. “Cuando vi que empezó a tomar vuelo pensé mejor decir algo para aplacar las aguas y evitar que se digan cosas que no son ciertas, para que haya respeto”, aclaró.

Andrés Gil respondió a las acusaciones

Por último, resaltó que su vínculo con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi continúa por una buena senda a pesar de todas las versiones. “Está todo tranquilo, quedemos disfrutar los últimos días de la gira. Tuvimos un año y medio increíble, siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiera preferido evitar todo este quilombo. Nos queremos mucho””, afirmó.

Sobre los rumores que lo vincularon con Accardi, decidió no darle mayor trascendencia. “No puedo controlar lo que dice la gente, la gente que me conoce sabe como soy. Somos actores, sabemos cómo es. Nuestro trabajo es así”, concluyó Gil.