Dora, la madre de Yanina Latorre: "Congelo gente con mala vibra"

Se sabe que Yanina Latorre tiene a quien salir: su mamá Dora, ya es casi tan famosa como ella debido a los idas y vueltas que protagonizó con Marcelo Tinelli, en la pista de ShowMatch. Anoche, poco antes de bailar, su nieta Lola contó que su abuela "congelaba" gente que molesta a su familia, y que había recurrido a su "truco" para que le fuera bien en el certamen. Frente a la curiosidad del conductor, la señora lo confirmó todo, aunque se negó a develar la identidad de su más reciente "víctima".

Dora estuvo en Los Ángeles de la mañana para explicar cómo es esta técnica de magia que le funciona muy bien, según cuenta. "Congelo gente con mala vibra. Lo hago por mi grupo familiar. Y si Tinelli me tiene miedo, hace muy bien", lanzó la suegra de Diego Latorre. "Me doy cuetna que funciona porque esa persona se calma, y su actitud hacia los míos es tranquila. Es una manera de cuidar a mis hijas y a mis nietos. ¿Cuándo congelo gente? Cuando joden. Y elijo la víctima, sin decirle nada a ellas. La única que me pide es Lolita, por sus profesores. Un día fue a una prueba de matemáticas sin saber nada y le fue bien", aseguró.

Además, la señora do detalles de su "técnica" para proteger a los suyos. "En algunos casos escribís el nombre en un papelito. Mejor si es una foto. Lo enrollo y meto en el termo de agua que usaba cuando hacía spining. Le pones un poquito de limón y al freezer. Te digo que se calman", detalló. "Después, para soltar, lo quemo en la pileta del lavadero. Hay que hacerlo fuera de la casa. Hay gente que la tira al Río de la Plata, pero yo lo quemo. Hay gente que no se quiere ir y no le agarra el fosforo, es gente fuerte. Me ha pasado con mi otra hija", confesó.

"No deseamos el mal porque el mal vuelve", aclaró Yanina. "Es totalmente efectivo. Una vez me dijo que me quedara tranquila, que lo freezaba, lo quemaba y listo. Así fue, no me jodió más", siguió la mediática panelista.

Y Dora aclaró: "Es como un blindaje para que no molesten. Tengo a mi astróloga que me tira las cartas. Cuando empezó este programa me dijo que iba a ser un boom. Yo me hago aconsejar. Porque no cualquiera puede congelar gente: tenes que tener algo especial. Mi astróloga me dijo que yo podía".

Aunque no quiso soltar nombres de personas a quienes congeló, dijo que nunca lo hizo con Beto Casella, con quien Yanina tuvo un enfrentamiento. Y mucho menos con Diego Latorre. "Es familia, no lo congelé ni un minuto", confió.