James Van Der Beek habló sobre su lucha contra el cáncer: “Es algo que me acompañará toda la vida”

Un año después de haber hecho público que le diagnosticaron cáncer en etapa 3 en 2023, James Van Der Beek brindó una actualización sobre su estado de salud y reveló cómo cambió su vida durante ese tiempo.

En diálogo con Today, el protagonista de Dawson’s Creek, de 48 años, contó que probablemente convivirá con la enfermedad el resto de su vida. “Simplemente, estoy en el camino... Es un proceso. Probablemente, será un proceso por el resto de mi vida”, explicó.

El actor no reveló si se ha sometido a tratamientos típicos como quimioterapia, rayos o cirugías, pero contó que ha realizado cambios en su estilo de vida y, sobre todo, en su dieta: a la práctica de yoga se sumó con el tiempo una drástica dieta cetogénica. Según indicó, su filosofía de vida ahora se basa en “encontrar la belleza de tomar las cosas un poco más despacio, priorizar el descanso y realmente permitir que ese sea el trabajo”.

Van Der Beek se refirió también sobre su participación en la serie Elle, la precuela de Legalmente rubia, basada en las vivencias de Elle Woods a en la escuela secundaria, y fue totalmente sincero: “Lo mejor del trabajo es que el cáncer no existe entre la acción y el corte”.

“Fue muy divertido ir y pasarlo genial, porque hay un elenco estupendo, una producción fantástica y todos los que están ahí son realmente talentosos”, añadió.

Con respecto a cómo lo están acompañando su esposa Kimberly y seis hijos Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, indicó: “Estoy lejos de ser un experto, pero nuestro enfoque fue simplemente ser lo más honestos posible hasta el grado de su comprensión, ¿verdad? Porque lo saben. Intuyen que papá está teniendo un día difícil. Saben si papá tiene dolor. Lo saben, y al no decírselo, creo que los estás confundiendo aún más”, agregó.

Van Der Beek continuó compartiendo consejos para otros padres que están atravesando una situación similar. “Simplemente, déjate sorprender por su resiliencia. Cuando les contás lo que hacés y les explicás el enfoque, lo ven y lo sienten, y creo que tu camino también es el suyo. No les roben la oportunidad de estar presentes emocionalmente”, añadió. “Tengo hijos que me preparan té. ‘Papá, ¿qué necesitás?’. Ha surgido mucha belleza, pero me encantaría ahorrarles este viaje a todos, por eso les recomiendo hacerse la prueba”, finalizó.

De todos modos, aseguró que se siente muy bien.“Hoy me siento genial, sí. Ha sido todo un viaje”, dijo. Y añadió: “Hay tantos altibajos y tantas incógnitas. El cáncer es, yo lo llamo, un trabajo de tiempo completo”.

En noviembre pasado, Van Der Beek reveló su diagnóstico, en una entrevista publicada por People. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, anunció a la revista estadounidense. “Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, añadía.

Luego, recurrió a su cuenta de Instagram y compartió con sus seguidores que se había visto obligado a dar la noticia de este modo tras enterarse de que iba a filtrarla un medio de comunicación. “Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”, comenzaba Van Der Beek el mensaje. “No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano, para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia”, explicó.

En ese mensaje, Van Der Beek se disculpa con esos seres queridos que tuvieron que enterarse de su diagnóstico a través de los medios de comunicación: “Pido disculpas a todas las personas en mi vida a las que tenía planeado contárselo yo mismo. Nada de este proceso ha ocurrido en el tiempo que yo hubiera preferido”. “Seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal, apuntando hacia un destino mayor del que habríamos descubierto sin la intervención divina. Mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo”, concluye el comunicado.

Con respecto a los primeros síntomas que experimentó, el actor indicó que fueron “cambios intestinales”. Y entonces, tras someterse a una colonoscopia, recibió su diagnóstico. “Me hicieron la prueba a los 46. Siempre comí lo mejor que pude. Estaba sano. Mi salud cardiovascular era excelente. No tenía ninguna razón para que me dieran un diagnóstico positivo”, recordó.