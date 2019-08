El saludo de Florencia de la V a los mellizos en el día de su cumpleaños

Crédito: Instagram

27 de agosto de 2019 • 19:08

Sus hijos son su gran orgullo, y es por eso que en cada oportunidad que tiene, Florencia de la V no duda en expresarles su amor ante todo el mundo. En el día del cumpleaños número 8 de Paul e Isabella, la conductora acudió a sus redes sociales para dedicarles un dulce mensaje.

"La vida es mucho más linda cuando lo qué soñaste se convierte en realidad. Ocho años del amor más puro que puede existir. Gracias Hijitos por hacer que mi vida sea en colores. Les deseo toda la felicidad del universo! Los amo con el alma, mamá", escribió en Instagram, en dónde subió varias fotos del festejo con temática circo.

Paul e Isabella nacieron en el año 2011 en Estados Unidos mediante el método de vientre subrogado. Los niños vinieron a completar la familia que ya había formado Flor junto a su marido, Pablo Goycochea.

" Ser mamá es lo mejor que me pasó en la vida", aseguró en enero de 2018 durante una entrevista con Catalina Dlugi. Además, en dicha entrevista, contó cómo sus hijos la sorprenden día a día. "Los chicos tienen otra manera de pensar y son mucho más avanzados. Mi hija un día me dijo: 'no como más pollo, mamá, no me gusta que maten al pollito para que lo comamos nosotros'. Tienen ese tipo de razonamiento. Yo no razonaba a esa edad. Ellos nos van a enseñar a nosotros porque viven con muchísima más libertad. Nosotros fuimos criados con muchos prejuicios, mucha carga de nuestros abuelos y padres, de más 'no' que 'sí'".

La conductora también contó cómo le explicó a sus hijos el método con el cuál fueron concebidos. "Me preguntaron hace más de dos años, saben todo porque para nosotros es natural lo que sucedió, entonces no es que lo ocultamos como cuando eras chico que te decían 'ay, no digas que sos adoptada'... todo ese tipo de pruritos, nada. Hablamos todo con ellos", aseguró. "Ellos saben todo y se lo tomaron lo más naturalmente. Es un procedimiento que tiene que ver con un acto de amor, ojalá que las personas que tienen complicaciones a la hora de tener hijos también lo puedan hacer".