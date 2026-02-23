La escapada romántica de Enzo Fernández y Valu Cervantes entre montañas y nieve

Enzo Fernández aprovechó los días libres en su apretada agenda de compromisos deportivos con el Chelsea y viajó junto a su novia Valentina Cervantes hacia un destino paradisíaco donde la nieve se apoderó del paisaje. Sin revelar la ubicación del lugar, la pareja armó un book de fotos y videos de lo que fueron unas jornadas románticas, sin la presencia de Olivia y Benjamín, sus hijos.

El posteo de Valentina Cervantes en Instagram

El posteo titulado con un emoji de un corazón blanco y otro de con las manos juntas agradeciendo, Valu Cervantes se encargó de mostrar parte del viaje en sus redes sociales como ocurre habitualmente. La foto elegida para presentar la publicación es una de la modelo mirando de reojo a la cámara, mientras el futbolista sostiene su mano desde atrás de la cámara.

Valu Cervantes fue la encargada de mostrar los detalles de las vacaciones con Enzo Fernández

Otra de las postales muestra a la pareja sonriendo a la cámara, mientras de fondo se contempla una montaña con picos nevados. Con anteojos de sol y camperas de cuero para hacerle frente al frío invernal, la modelo y el futbolista redoblaron la apuesta al dormir en lo que parece una cabaña, donde la imponente vista le dio un toque único a la experiencia.

Las vacaciones de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

En la escapada romántica, que desmintió cualquier tipo de rumor de separación, Valentina mostró su glamour al subir una escalera, posó con una cartera en medio de la nieve y se encargó de preparar una cena a la luz de la vela, que incluyó un video de Enzo riéndose en medio de la cita.

La pareja durmió en una cabaña con vista a la montaña

Sin la presencia de sus hijos, la pareja se dio el gusto de salir de la rutina habitual y así lo mostró en sus redes sociales, donde muestran detalles de su vida privada. Para coronar el racconto de actividades, Valentina mostró una faceta desconocida del futbolista, quien transcribió algunos versos de la Biblia.

Valentina Cervantes interactuó con Enzo Fernández en sus vacaciones

“¿Estas concentrado? Vengo a molestarte“, se escucha en la voz de la modelo, mientras el futbolista, abrigado por las bajas temperaturas, estaba centrado en su tarea.

El comentario de Enzo Fernández en el posteo de Valu Cervantes

Valentina, encargada de mostrar la intimidad de la pareja en las redes sociales, recibió un gesto cariñoso por parte del futbolista, quien, en la solapa de comentarios, lanzó: “Te amo”.

Por otro lado, otros usuarios se sumaron al ida y vuelta romántico y celebraron la unión de la pareja que atravesó algunos vaivenes durante el último tiempo. “Me gusta la sonrisa de Enzo, cómo se ríe. Felicidades para ambos”; “¡Viva el amor!" y “Ganaron los dos acá”, fueron las menciones más destacadas.