El sincero mensaje y el desafío de Drew Barrymore frente al cuidado personal

“Será un viaje divertido ver cómo puedo cuidarme a lo largo de una semana”. Con este objetivo, Drew Barrymore se propone recibir el nuevo año con el foco puesto en el cuidado personal en fechas en que resultan habituales ciertos excesos dentro del clima festivo con que se despide diciembre.

La actriz de 46 años decidió tomarse el tiempo necesario para concentrarse en su salud mental y en su bienestar general. A través de un sincero mensaje que compartió en su perfil de Instagram y que acompañó con la foto de una balanza, la estrella de Los Ángeles de Charlie expresó: “Dedicate palabras amables a vos misma”.

“¡El punto del bienestar para mí es el mental! Estoy agotada del trabajo. ¡No me importa lo que digan los números!”, manifestó primero en clara alusión a los dictámenes del peso corporal. Sin embargo, aclaró que una errada elección de los alimentos que ha consumido en esta época del año no habría resultado beneficiosa para su bienestar general. “Me siento hinchada por comer mal, dormir muy poco y trabajar tanto”, agregó. Y mencionó que, puesto que dispone de una semana “libre” por delante, su propósito será dedicarse tiempo a sí misma y ser consciente de los cambios positivos posibles de alcanzar.

“Necesito un reseteo. Ahora sé que una vez que recupere el equilibrio entre el trabajo y la vida de los niños, lo más probable es que no pueda vivir tan saludablemente, pero es genial esforzarme esta semana para ver lo que puedo sacar de mí misma”, remarcó a continuación la conductora de Drew Barrymore Show. Tras ello, la actriz agregó que se trata de “comer sano, meditar, caminar y mantener el equilibrio”, lo que considera “difícil de conseguir” en medio de las obligaciones de la vida diaria.

A pesar de ello, Barrymore aseguró que pondrá todo su empeño en la labor y declaró su optimismo al respecto. “Será un viaje divertido ver cómo puedo cuidarme y poner el bienestar en primer lugar, lo cual no es una opción la mayor parte del tiempo. Supongo que por eso lo llaman equilibrio”, concluyó.

No se trata de la primera vez en que Barrymore se sincera respecto a su salud y bienestar mental. A principios de este mes, la actriz habló sobre su lucha contra la adicción al alcohol en el programa CBS This Morning, y reveló que ha estado sobria durante aproximadamente dos años y medio. “Fue algo que me di cuenta de que simplemente no me servía a mí ni a mi vida”, dijo.

Nieta del prestigioso actor John Barrymore, la intérprete conoció la fama y sus excesos desde chica. La estrella tuvo su primer papel a los 9 meses en un comercial de comida para perros y a los 7, gracias a su rol en ET: el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg, su padrino, se transformó en la más rutilante estrella de la industria del cine. A los 9 años ya había fumado su primer cigarrillo y a los 12 bebía cerveza, champaña y consumía cocaína mientras pasaba sus noches en locales nocturnos como Studio 54, en donde bailaba sobre las mesas mientras Jack Nicholson y Madonna hacían sociales.

Todas las enseñanzas que le dejó su vida las replica en su maternidad. Madre de Olive, de 8 y de Frankie, de 7, fruto de su relación con Will Kopelman, de quien se separó en 2016, Barrymore afirma que quiere darles un ejemplo a sus hijas: “No les miento a mis hijas. Tuve que encontrar mi camino para llegar donde estoy. Entonces, sí, he vivido diferentes vidas y ellas son lo más importante para mí hoy. Ellas me han inspirado a ser una mejor persona y les agradezco cada día de mi vida”.