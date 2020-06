El sueño frustrado de Nicole Neumann: ser paquita de Xuxa

Nicole Neumann, en Nosotros a la mañana

Nicole Neumann tuvo hoy mucho protagonismo en el programa Nosotros a la mañana. Primero por su barbijo que no pasó inadvertido por el conductor del ciclo, el Pollo Álvarez, después porque estaba muy expectante de la jura virtual de la bandera de una de sus hijas y porque además contó uno de sus sueños frustrados: ¡ser paquita de Xuxa!

Un detalle, muchas interpretaciones. Siempre con algún detalle original, Nicole Neumann fue a trabajar con un barbijo de cuero con tachas y cadenitas doradas y el Pollo Álvarez, conductor del programa Nosotros a la mañana , por eltrece, bromeó diciendo que no le diera un cabezazo a nadie porque iba a lastimarlo. "A vos te da pelea y a mí me da sadomasoquismo. Cada uno con sus necesidades", rió la modelo y panelista. "Me leí la trilogía de 50 sombras de Grey (una novela erótica de la autora británica E. L. James) y te recomiendo que los leas porque son entretenidos. La película es un desastre, nada que ver con el libro", aseguró.

Y enseguida Neumann se paró y, frente a cámaras, empezó a bailar la canción de Xuxa " ilari lari e", porque el Pollo le dijo que con las hombreras de la camisa que lucía parecía una "paquita" de la brasileña. "Siempre quise ser paquita", rió divertida Nicole y agregó: "Es mi sueño frustrado".

Nicole Neuman, preocupada por la jurada virtual de una de sus hijas 00:46

Video

Emocionada. Fue una mañana de emociones porque también contó que su hija estaba jurando la bandera de forma virtual. "Está jurando online y yo estoy chequeando si está arregladita, bien peinada y con la escarapela. Así es la maternidad en tiempos de pandemia", dijo conmovida.

Respuesta. También hubo un momento para ponerse seria. En los últimos días se rumoreó que Nicole volvió a trabajar a la televisión porque Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero, se sumó a un programa de elnueve. Ocurre que la modelo no fue a Nosotros a la mañana durante varias semanas y salía por teléfono desde su casa. Aunque nunca nadie aclaró por qué, se creía que era porque su exmarido se lo impedía. "No voy a hablar del tema. Estoy trabajando y es lo único que me importa. Cada uno sabrá lo que hace y lo que no. Tengo pruebas de cómo son las cosas. Hay mucha mala intención porque antes de decir que rompí la cuarentena, hay que chequear", aseguró la modelo, acusada también de recibir a la manicura en su casa y agregó. "Nadie más obsesiva que yo para cuidar a mis hijas".