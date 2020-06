El descargo de Nicole Neumann: "Hay una persona que quiere perjudicarme y difamarme" Crédito: Instagram

10 de junio de 2020

En el día de ayer, el rumor de que Nicole Neumann había roto el aislamiento para recibir a una manicura en su casa circuló por todos los medios. Si bien la modelo salió a desmentirlo, hoy volvió a referirse al tema en Nosotros a la mañana y apuntó indirectamente contra Mica Viciconte , la actual pareja de Fabián Cubero, como la responsable de difundir información falsa para perjudicarla .

Desde su casa, y vía Skype, la panelista del ciclo de eltrece aclaró una vez más la situación. "Primero, quiero decir que la administración del barrio me acaba de contestar que no tengo ninguna multa. Segundo, que en el barrio no entra nadie que no tenga permiso de circulación. Tercero, mi manicura, que tiene un bebé chiquito, empezó a vender alimentos y yo le compro", señaló desmintiendo que haya recibido gente en su casa durante esta cuarentena.

Tras advertir que las expensas de la casa donde vive con mis hijas las paga ella, Neumann se refirió a la fuente que podría haber ocasionado el rumor. "No hay un dato certero. Calculo que esto no fue más que un comentario inocente de mis hijas diciendo vino Araceli [la manicura]. Tengo una vida tan rica y estoy tan en paz que no me interesa, pero claramente esto es con maldad y ganas de perjudicarme. Ayer hasta tarde en las noticias trataron el tema, corroboremos la info antes de tirar algo así porque claramente hay una persona que quiere perjudicarme y difamarme", expresó la rubia, apuntando indirectamente a la actual pareja de Fabián Cubero.

"El que te quiere ensuciar va por cualquier lado. En su momento fue el perrito , ahora la cuarentena, después las nenas. No me interesa hablar de nadie, pero todos los periodistas me dijeron ayer quién difundió este rumor mentiroso. De todos modos, no quiero darle entidad a personas que no me interesan", agregó.

Por primera vez, la ex de Cubero hizo referencia a los verdaderos motivos por los cuales durante los primeros meses de cuarentena se ausentó del programa, lo cual le trajo algunos conflictos con sus compañeros . Mientras que dio a entender que el retirado futbolista no quería que concurra al canal por miedo que contagie a sus hijas, Nicole hizo una pregunta irónica: "Saquen cálculos. ¿Cuándo volví yo a trabajar al canal? De un momento a otro no hubo más imposibilidad para ir a trabajar, como por arte de magia, así que retomé", señaló, dando a entender que la restricción terminó a partir de que Viciconte empezó a trabajar como panelista en El show del problema .

En cuanto a si hay alguna posibilidad de levantar el teléfono y tener una charla amena con el padre de sus hijas, confesó: "¿Ustedes no creen que en estos cuatro años no lo intenté todo ya? Si fuera por mí claramente esto no sería así. No hay nada que quiera más que ambos seamos felices. Para las chicas eso es lo más importante, pero a veces después de un tiempo entramos en el camino de la resignación lamentablemente. Eso sí, en mi relación con mis hijas y en las de ellas con su papá no va a existir nunca otra persona".