A pesar de la caída en el ensayo, Carmen Barbieri cumplió con su compromiso en Cantando por un sueño 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 12:25

"Me esguincé el pie porque me comí el último escalón de la tarima. No lo vi con tanta cosa: la máscara, los anteojos, la peluca", contó Carmen Barbieri este jueves en Los ángeles de la mañana, por eltrece. La actriz se dio un fuerte golpe ayer, en el ensayo general de Cantando por un sueño 2020, en el que cantó "El extraño de pelo largo", de La Joven Guardia (Roque Narvaja). "Me dolió en el momento y ahora me duele mucho más. Tengo la pata dura", confesó.

Profesional siempre, Carmen hizo su performance, cantó y minimizó lo sucedido. "Ni bien llegué anoche a mi casa me pasé una loción con árnica, me puse hielo, y tomé un medicamento. Me fui a dormir y me levanté con el pie hinchadísimo. El médico me dijo que haga reposo, tranquila, y tenga la pata levantada. A mi edad me podría haber roto la cadera. Por suerte no me rompí nada porque toda la vida fui bailarina, hice tap, flamenco, todo".

La Barbieri contó que se cayó muchas veces a lo largo de su carrera. "Me acuerdo que me comí un escalón también el día que debutamos con Vedettísima. Me caí en el ensayo general, y supe que me había roto el pie. Mi socia en vestuario, Gaby Girls, me dijo que no, que seguramente era un esguince. Y cuando fui al médico y me hicieron una placa vieron que me había roto el quinto metatarso. Estuve dos meses y medio haciendo dos funciones todos los días, vendada. Yo trabajo igual. Anoche quería cantar y por eso pedí no terminar el ensayo general para prepararme para el vivo. Estoy pesada porque estoy gordita. Estoy acostumbrada a estos golpes en el cuerpo porque soy muy de caerme. ¡Ni les cuento embarazada! También me esguincé en ese momento. Yo tendría que vivir en el suelo y levantarme cuando lo necesite", bromeó.