El susto de Pachu Peña en Año Nuevo: se accidentó con su auto en viaje a Córdoba

El 1 de enero, Pachu Peña sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba hacia la provincia de Córdoba. El actor, que está haciendo temporada en Villa Carlos Paz junto a Peter Alfonso , circulaba por la autopista cuando perdió el control de su vehículo debido a las fuertes lluvias. A pesar del gran susto y algunos golpes, el humorista se encuentra fuera de peligro.

La información la dio a conocer este mediodía Socios del espectáculo, que reveló algunos detalles de este incidente vial ocurrido en Año Nuevo: “En pleno diluvio su auto dio trompos por la autopista, pegó contra el guardarraíl, pero la sacó barata”, contó Florencia, la cronista del matutino que se encarga de los móviles en la ciudad del Cucú. Enseguida, advirtió que el comediante se encontraba en perfecto estado, ya que en el día de ayer participó del almuerzo que el elenco de Un plan perfecto tuvo en el Parque Siquiman.

La palabra de Pachu Peña

“Estoy muy bien”, le confirmó el propio actor a LA NACION minutos después de que se viralice la información, llevando tranquilidad a todo su público. Tras señalar que nunca estuvo internado, Pachu Peña contó en detalle lo que vivió: “El 1 de enero, viajando a Córdoba con lluvia en la autopista, agarré un charco o pozo y se me fue el auto de control. Di dos giros y me la pegué contra el guardarraíl”, indicó el comediante.

A pesar del gran susto, el humorista agradeció que la situación no haya pasado a mayores. “Gracias a Dios no venía nadie detrás mío, porque si no podría haber sido una tragedia”, confesó quien tuvo algunos dolores en el cuerpo por los golpes del impacto y la tensión que éste le generó, pero que no debió ser hospitalizado.