El traumático problema de salud de Miley Cyrus que la llevó a pensar en el retiro

Miley Cyrus tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo álbum: compartirá con el mundo su último trabajo de estudio, Something beautiful, el próximo 30 de mayo. Antes del gran día, la artista hizo un repaso por los momentos más difíciles de su carrera y confesó que sufrió un problema de salud que la llevó a pensar en el retiro . “Fue bastante traumático porque fue extremadamente insoportable ”, recordó. Además, explicó por qué no hace más giras y aseguró que la sobriedad cambió su vida.

Brandi Carlile y Miley Cyrus interpretaron “The Story” y "The Climb" en el show de la NBC Captura

Con el pelo más oscuro de lo habitual y vestida de negro, la estrella -que comenzó su camino en la industria de la mano de Hanna Montana hace casi 20 años- habló del detrás de escena de su carrera en una entrevista que le concedió a Zane Lowe para Apple Music. En ese ida y vuelta, volvió al especial navideño Miley’s New Year’s Eve Party que realizó el 31 de diciembre de 2022 junto a Dolly Parton para recibir el 2023.

“Tuve una emergencia médica . Se me rompió un quiste ovárico. No sabíamos exactamente qué estaba pasando, así que lo hicimos igual”, recordó en relación con el programa. “Fue bastante traumático porque fue extremadamente doloroso , y aun así hice el show. Pero fue muy, muy duro para mí”, confesó.

Aquel dolor insoportable la llevó a pensar en dejar la industria, algo que le comentó al poco tiempo a su amigo, el productor Lorne Michaels. “Cené con él y me dijo algo que se me quedó grabado: ´Seis meses. Todos tienen seis meses para compadecerse de sí mismos y luego empezamos a reconstruir. No tienes idea de cuántos artistas se han sentado en esta silla y me han dicho que van a dejar la música. Todos lo hacen, todos tienen estas experiencias traumáticas’”, repasó la cantante.

Un obstáculo para salir de gira

El show de Miley Cyrus en el Lollapalooza 2022 Tomás Cuesta - LA NACION

“Attention Tour” fue la última gira que llevó a Miley Cyrus a recorrer el mundo con su música. Incluso se presentó en Buenos Aires: fue una de las grandes atracciones del Lollapalooza 2022. En ese momento, la voz de “Flowers” decidió cerrar esa etapa. Los motivos van desde el exceso de estrés y las adicciones hasta un problema de salud que afecta su voz.

“La sobriedad es como mi Dios. La necesito, vivo para ella . Quiero decir que ha cambiado toda mi vida”, confesó. Luego, explicó que las giras podrían poner en riesgo sus logros, además de que son momentos de mucha presión para ella. “Es muy alto el estrés... trabajar desde adentro para afuera, aunque tengo ciertos protocolos que me mantienen... sobria”, explicó.

Cyrus subrayó la necesidad de cuidar su cuerpo. “Parte de eso es mantenerme mental, física, espiritual y emocionalmente bien, y quiero hacer hincapié en el físico debido a lo agotador que es una actuación física en vivo. Algo que quería mencionar es que tuve el Edema de Reinke, que es por el abuso de las cuerdas vocales. Tener 21 años y estar despierta y beber y fumar y salir de fiesta después de cada show no ayuda”, reflexionó. “Tengo este pólipo muy grande en mi cuerda vocal, que me ha dado gran parte del tono y la textura que me ha convertido en quien soy, pero es extremadamente difícil cantar así, porque es como correr un maratón con pesas en los tobillos”, completó.

Lo que viene

Por último, la artista habló de las expectativas que tiene puestas en Something beautiful. “Quiero que la gente baile en los pasillos... Quiero que el público se una a mí, que no sean meros espectadores, sino que sean una estrella de la película junto a mí”, se entusiasmó. “Y espero que el álbum se escuche con algo más que los cinco sentidos”, le propuso a sus fans.

En marzo de este año, Cyrus reveló la portada de su último proyecto, un álbum compuesto por 13 temas originales que fue producido en conjunto con Shawn Everett. Se trata de un retrato del célebre fotógrafo Glen Luchford, en donde la estrella luce una pieza de archivo de Thierry Mugler con fecha de 1997. Según confesó a la revista Harper’s Bazaar el año pasado, Something beautiful es un álbum conceptual “hipnotizante y glamuroso” que intenta “medicar un poco una cultura enferma a través de la música”.