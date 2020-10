La influencer contó una infidencia de su relación con Bruno Siri en Twitter que tuvo una gran repercusión Crédito: Instagram

La influencer Nati Jota escribió este jueves un tuit que se viralizó de manera inmediata, cosechando 56 mil likes, 4 mil retuits, y cerca de mil comentarios. ¿La razón detrás del éxito de la reflexión de la influencer? Exponer una intimidad de la relación con su ex, Bruno Siri, actual novio de Ivana Nadal, quien era cercana a la panelista de El show de los Escandalones.

"Una vez guardé a un pibe como 'amor' en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. ¿Y saben? Después fuimos novios. ¡Awwww!", escribió la periodista. Sin embargo, el chiste llegó en la segunda parte de su mensaje, donde menciona directamente a Nadal. "¿Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal", contó, y deslizó un consejo: "No sean intensos, nunca. No sirve, no es por ahí", concluyó.

Minutos más tarde, compartió un tuit de 2018, suerte de prueba de esa "intensidad" de la que hablaba. "No afirmo ni niego tener un contacto guardado como 'amor'", decía hace dos años Nati Jota sobre Siri.

El tuit original tuvo una enorme repercusión. Si bien algunos usuarios criticaron esa actitud "intensa", la gran mayoría le compartió los inicios de sus relaciones, todas ellas marcadas por la premura a la hora de avanzar con sus vínculos. "Vos que me dijiste TE AMO a los 3 días y acá vamos por el año 10 ¡Hay que ser intensos siempre!", escribió una joven llamada Sheila. "Te dejo esto, Nati Jota. 3 años y medios de intensidad. Sí, es por ahí", sumó David, un hombre que subió una imagen con su novio. De este modo, Nati Jota se sintió más acompañada.

Cuando la influencer se enteró de que su ex estaba en pareja con Nadal, habló con el programa de eltrece, Los ángeles de la mañana, y negó ser gran amiga de ella . "Ivana es muy amorosa, nos cruzábamos en eventos o en alguna situación laboral y siempre tuvimos la mejor; no somos amigas, pero ella me apoyó cuando me separé", contaba.

"Cuando corté con Bruno, le conté a Ivana y le dije que estábamos volviendo a hablar. No los culpo, entiendo que quizá se engancharon y es amor, pero me sorprendió. No estoy enojada, pero a ver... Hay un montón de gente en el mundo para engancharte", se sinceraba por entonces.

