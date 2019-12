El video de Jimena Barón y su hijo Morrison que causó polémica

Jimena Barón y Morrison protagonizaron un video en Instagram que recibió algunas críticas Crédito: Instagram Jimena Barón

Fiel a su estilo, Jimena Barón publicó en Instagram un video muy espontáneo de su vida cotidiana, que la tiene como protagonista junto a su hijo Morrison.

"Felices fiestas! Sean muy felices con los seres queridos, amen y disfruten este día. Los amoo @jmena #momo", escribió la cantante de "La Cobra" en Instagram. Sin embargo, el posteo en cuestión dividió opiniones. En el video se la puede ver a Barón bailando con "Momo": mientras el pequeño está en primer plano, ella está detrás, haciendo sus movimientos en ropa interior. Ese detalle molestó a algunos comentaristas, quienes le cuestionaron que se expusiera con su hijo de esa manera.

Por otro lado, muchos salieron en su defensa, argumentando que no hay que prestar atención "a comentarios más puritanos", y que lo más importante es que "a Momo se lo ve feliz", independientemente de cómo luzca ella a su lado.

Recordemos que Barón viene de unos días movidos. La artista se fue de vacaciones a Cancún con Morrison y, si bien al comienzo pudo disfrutarlas, los últimos días no la pasó nada bien.

"¡Hola bebés! ¡Estoy recuperada casi! Vaya uno a saber qué me pasó, tuve mucha fiebre que no me bajaba las últimas dos noches. Vino un médico y me dio de todo para poder viajar. Volví medio hecha bolsa, pero con mi guardaespaldas de lujo todo fue mejor. ¡Los quiero mucho!", explicó Jimena, quien también subió una foto de su hijo tomándole la mano durante el vuelo de regreso a casa, donde pasaron las fiestas a pura risa.