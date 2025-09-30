Martín Fierro 2025: del emotivo homenaje a Mirtha Legrand al video que hizo llorar a Elba Marcovecchio

El Martín Fierro transcurría entre las primeras nominaciones, cuando llegó el momento del primer homenaje de la noche. La elegida fue Mirtha Legrand, quien fue la protagonista de un extenso clip en el que se repasaron decenas de las secuencias más importantes que se dieron en el marco de sus míticos almuerzos, que ya llevan casi sesenta años.

Cuando el clip terminó, prácticamente la totalidad de los invitados a la ceremonia se pusieron de pie, y aplaudieron con sincero entusiasmo a Mirtha, que se encontraba en su mesa junto a su hija Marcela Tinayre, y a su nieta, Juana Viale. Luis Ventura con el Martín Fierro en mano, se acercó a la mesa de la diva, y le hizo entrega de la estatuilla.

Gran homenaje a Mirtha Legrand - Martin Fierro 2025

“¡Qué emoción, Dios mío! ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Me acordaba que empezamos en un salón chiquitito, que ni me acuerdo cuál era, y esto ha ido creciendo y creciendo. ¿Y vos hasta cuándo vas a seguir siendo presidente de Aptra?”, le cuestionó Mirtha a Ventura, entre risas.

Más adelante, la conductora continuó: “Les quiero agradecer muchísimo. Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto. Empecé a los 14 años, y hoy tengo muchos, muchos, y a todos ustedes muchas gracias. Una noche inolvidable, y este Martín Fierro es el número 42. No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información. Gracias Susana por tu cariño, hemos competido, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”.

Sobre el final de su discurso, y sin perder la atención de todos los presentes, Legrand concluyó: “Me siento feliz de haber venido, esto me sale del corazón. Gracias Luis Ventura. Pasemos una noche agradable, a Telefe muchas gracias por esta magnífica presentación. En Telefe nunca trabajé, pero lo quiero igual. Disfrutemos y aplaudamos. Una cosa les quiero pedir, cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros, por favor, hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie”.

Por último, Santiago del Moro se animó a contradecir a Mirtha, y muy risueño recordó que ella sí estuvo en Telefe, al frente de la ficción La Dueña. De esa manera, y con mucha emoción, culminó el primer homenaje de la velada.

Un momento dedicado a Jorge Lanata

Otra de las postales más emotivas de la noche tuvo como protagonista a Jorge Lanata. Poco después de pasadas las 23:30, y luego del Martín Fierro a Mejor noticiero nocturno, que fue para Telenoche, Santiago del Moro anunció: “Hablando de periodistas y hablando de canal Trece, llegó un momento muy esperado porque esta noche falta alguien, alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la República Argentina. Jorge Lanata, y este homenaje".

Momento emotivo: el homenaje de los Martin Fierro 2025 a Jorge Lanata

Dicho eso, comenzó a emitirse un clip que resumió la carrera del prestigioso periodista. Desde su infancia hasta su adultez, pasando por sus ciclos más emblemáticos en televisión y en radio, el compilado fue acompañado por varias de las frases más representativas que el periodista dijo en vida. “Yo soy Jorge, no soy Lanata”, “Empecé a laburar a los 14, y ya me hice grande” y “yo nunca me imaginé todo lo que después pasó” fueron algunas de las oraciones que Lanata pronunció alguna vez, y que acompañaron las muchas imágenes del video.

Bárbara y Lola Lanata, presentes en la entrega de los Martín Fierro 2025 Captura

Cuando las luces del salón volvieron a encenderse, los invitados a la ceremonia se encontraban de pie y aplaudiendo el recuerdo de Lanata. En distintas mesas también se encontraban sus hijas, y su viuda: por un lado, Bárbara y Lola Lanata visiblemente conmovidas, y por el otro, Elba Marcovecchio, atravesada por el llanto y el abrazo de su hija.