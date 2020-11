Elisabeth Shue: su carrera y su posible presencia en Cobra Kai 3

Elisabeth Shue es una de las figuras centrales en la primera temporada de The Boys

Luego de dos éxitos iniciales que marcaron su carrera, Elisabeth Shue cargó durante años con el peso de su fama. Mientras la prensa se preguntaba por qué no aparecía más en pantalla, la actriz hacía foco en su vida personal, sin dejarse llevar por la necesidad de estar "siempre de moda". Pero su protagónico en una popular serie y los rumores de regreso a Cobra Kai, volvieron a posar la mirada del público en ella.

Ali con "i"

Nacida en 1963, durante su juventud Shue comenzó a trabajar en publicidad. No tardó en convertirse en la cara de varias marcas e incluso compartió campañas con otras futuras actrices como Sarah Michelle Gellar y Lea Thompson. Luego de un pequeño papel en 1983, su carrera en cine dio un importante salto en 1984 con Karate Kid. En ese film, su personaje se presentaba como "Ali con i", y era la novia de Johnny Lawrence (William Zabka), pero con la llegada de Daniel Larusso (Ralph Macchio), la joven se convertía en centro de un peligroso enfrentamiento. Con apenas veinte años, Elisabeth consiguió un papel por el que aún hoy es muy recordada.

Luego de un breve paso por la televisión, se sumó a otro título que le brindó mucha popularidad. Se trató de Una noche por la ciudad, estrenada en 1987. La ópera prima de Chris Columbus (futuro realizador de Mi pobre angelito y Harry Potter y la piedra filosofal) fue un título que si bien pasó desapercibido en cines, tuvo una vida comercial muy próspera en los videoclubes. "Los chicos no dejan de verla", comentó la actriz en una entrevista y agregó: "Me encanta que a pesar del paso del tiempo, les resulte una historia moderna y más teniendo en cuenta que muchos de mis otros films, no pueden ser vistos por niños".

A esa película pronto se le sumaron grandes éxitos como Cocktail, y la segunda y tercera parte de Volver al futuro. En los años posteriores al final de esa trilogía, las ofertas en Hollywood no escaseaban, pero los personajes que le proponían no la entusiasmaban. Por ese motivo, muchos de sus trabajos no tuvieron demasiada trascendencia, como fue el caso de las películas Sopa de jabón, Twenty Bucks, Radio Inside o Pasiones latentes. Sin cesar en su búsqueda por roles que la desafiaran, Shue pronto se encontró nuevamente en el centro de la atención.

El desafío que cambió su carrera

Mientras muchos productores consideraban que su carrera no podía volver a ganar vuelo, llegó un rol que lo cambió todo de manera drástica. En Adiós a Las Vegas, ella interpreta a una prostituta que entabla una inesperada relación con Ben (Nicolas Cage). Esa película de bajo presupuesto, filmada en 16 mm y de forma casi independiente, se transformó en uno de los film más importantes de 1995.

Para Shue, conseguir ese papel fue el punto final de una lucha por salir de su zona de confort: "Creo que durante mucho tiempo me limité a mí misma haciendo de cuenta que era la chica linda, buena y amable que mi padre quería que fuera. Aunque al mismo tiempo, sabía muy bien que era capaz de interpretar personajes más complejos".

Previo a comenzar el rodaje de ese film, la actriz hizo un profundo trabajo de investigación, y así lo explicó: "Charlé mucho con prostitutas de Las Vegas y descubrí que se conciben a sí mismas como mujeres de negocios. Ellas consideran que tienen el control de la situación porque no sienten nada, ya que su poder es el de usar a los hombres. Sin embargo, sentí que eran muy vulnerables". Por ese trabajo, Shue recibió el elogio unánime de la industria, fue nominada como mejor actriz en los Oscar, los Bafta y los Globos de Oro, entre otros muchos premios y reconocimientos.

Entre el cine y Harvard

Luego del reconocimiento masivo por Adiós a Las Vegas, el público esperaba ver a Elisabeth Shue en innumerables largometrajes, pero muchos de sus siguiente títulos no le brindaron los resultados esperados. Mientras tanto en 1997, junto a su marido, el director Davis Guggenheim, recibieron a su primer hijo, Miles (a quien le siguieron Stella en 2001 y Agnes en 2006).

En el último lustro de los noventa, la actriz protagonizó algunos largometrajes de calidades muy dispares, como Molly, The Trigger Effect, La prima Bette, o Los secretos de Harry, dirigida por Woody Allen. En 2000, ella hizo uno de los mejores films de su carrera, pero pasó injustamente desapercibido. Con el protagónico de Kevin Bacon y dirigida por Paul Verhoeven (responsable de Robocop y El vengador del futuro), El hombre sin sombra trasladaba a la actualidad la figura del hombre invisible, dotándolo de una oscuridad que enriquecía mucho el folclore de ese monstruo clásico.

A esa altura de su carrera, Shue acariciaba una idea que postergaba desde hacía tiempo y que así reveló en una entrevista: "Después de El hombre sin sombra, decidí volver a Harvard. Estuve allí hasta que finalicé mis estudios y obtuve mi diploma en Ciencias Políticas. Fue una de las mejores decisiones de mi vida". De ese modo, la llegada del nuevo siglo encontró a la actriz abocada a su vida universitaria y familiar. Claro que eso no le impidió continuar con la actuación y logró participar de importantes películas como En busca de un sueño o Mysterious Skin, del gran Greg Araki.

La pantalla chica, su nuevo hogar

En la última década, la televisión se convirtió en el refugio de muchas estrellas y Shue no fue la excepción. Por fuera de unos pocos proyectos en cine, como fue el caso de Piraña o La casa de al lado, la actriz colaboró en las series Curb Your Enthusiasm y American Dad! Entre 2012 y 2015, obtuvo también un rol protagónico en CSI, donde permaneció durante 71 episodios. Una vez más, los medios destacaban el trabajo de Shue, a la que consideraban borrada del mapa luego de Adiós a Las Vegas. En una nota, ella contó que eso no era tan así: "Entiendo muy bien la lógica de esta industria. Hace muchos años hice la película de la que más orgullosa me siento, pero como fue producida para televisión nadie la vio. Se llamó Amy e Isabel, la produjo Oprah Winfrey, y fue por lejos el rol más complejo que me tocó interpretar".

Poco años después de CSI, Shue recibió la oportunidad de interpretar a un personaje atípico, dentro de una serie más atípica aún. En una entrevista, así se refirió a su rol en The Boys, la ficción original de Amazon Prime Video:"Ella no es simplemente una ejecutiva. Apenas leí ese papel me sentí inmediatamente atraída por el personaje, por los grises de su relación con el protagonista, la inseguridades mutuas y la lujuria por el poder que ambos comparten".

En esta historia, los superhéroes son los villanos y el jefe del grupo es una especie de Superman, aquí llamado Vengador (Anthony Starr). Él tiene una compleja relación con Madelyn Stilwell (Shue), que es para ese personaje una perversa mezcla de jefa, madre y amante. Si bien este título permitió que la actriz regresara a un proyecto de popularidad, irónicamente, su ausencia en otra serie le devolvió la atención del público.

Elisabeth Shue, ¿vuelve a Cobra Kai?

Con fecha de estreno tentativa para el 2021, Shue estará al frente de On the Verge, una miniserie de doce episodios escrita y protagonizada por Julie Delpy. La ficción creada por la estrella de Antes del atardecer tratará sobre dos amigas que cerca de los cincuenta deciden reinventar sus vidas. Sin embargo, no es en esa ficción televisiva donde el público tiene puestas las expectativas sobre la actriz.

El estreno de Cobra Kai en 2018 llamó la atención, pero fue su relanzamiento en 2020 a través de Netflix, lo que la convirtió en una de las grandes ficciones del momento. La serie continúa la trama de Karate Kid, y revela qué sucede entre LaRusso y Lawrence cuando se reencuentran luego del torneo que cambió sus vidas. En esa ecuación, la gran ausente es Ali. A lo largo de la historia, los protagonistas recuerdan mucho a esa joven de la que se enamoraron, y que gatilló la rivalidad entre ambos.

Elisabeth Shue es muy consciente de las expectativas que genera su posible regreso a Cobra Kai y sobre eso expresó: "Desde luego que vi la serie, creo que es un gran producto y pienso mucho en ella. Todo lo que puedo decir, es que Ali con una "i" puede que vuelva a vivir". Por su parte, Macchio también alimentó esa posibilidad: "Nadie va a querer confirmar o negar esa noticia de antemano, pero desde luego que la producción la invitó a sumarse. Sabemos que a ella le gusta mucho la serie, así que la puerta está abierta".

Las teorías sobre un posible regreso de Ali son varias y van desde presentarla como la doctora de Miguel (Xolo Maridueña), a convertirla en la madre de Tory (Peyton List), ya que cuando se presenta la joven casualmente dice: "Me llamo Tory, con y". Sin lugar a duda y luego del plano final de la segunda temporada, de una u otra manera, es un hecho que Ali será parte de Cobra Kai 3.

