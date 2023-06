Elle Fanning reveló que perdió un papel a los 16 años por una “repugnante” razón

escuchar

Elle Fanning está dispuesta a compartir anécdotas poco gratas que vivió durante su vida profesional para desenmascarar ciertas dinámicas de la industria del cine -algunas lamentablemente ya conocidas- que le han impedido obtener ciertos papeles. Hace un mes, la actriz reveló que no pudo participar de un proyecto por no contar con el número de seguidores en Instagram que se le exigía, ahora contó los motivos sexistas por los que no pudo formar parte de otra propuesta en Hollywood.

En una mesa redonda de actrices celebrada por The Hollywood Reporter en la que también participaron Jenna Ortega, Sheryl Lee Ralph, Natasha Lyonne, Ayo Edebiri y Devery Jacobs, Fanning habló sobre una mala experiencia que tuvo al realizar un casting para una producción. En esa ocasión, un productor hizo un agravante comentario sobre su cuerpo y su aspecto físico, lo que llevó a la actriz a recordar a esa persona como un “cerdo asqueroso”.

La intérprete contó que en el “repugnante” episodio el productor se refirió a ella con calificativos peyorativos a pesar de tener en ese momento 16 años . “Nunca conté esta historia, pero estaba haciendo una prueba para una película, una comedia sobre un viaje por ruta de padre e hija, y yo no entendía ciertas cosas”, explicó primero.

Luego dijo que recuerda claramente a alguien de la producción diciendo en ese momento: “Oh, ella no consiguió el papel porque es incog...”. Y continuó: “Ahora puedo reírme de eso y pensar: ‘¡qué cerdo tan asqueroso!’”. También contó cómo varios miembros de su propio equipo trataron de “protegerla” y resguardarla de “comentarios dañinos” a partir de entonces.

“He estado muy protegida, tengo un agente increíble que ha estado conmigo desde que tenía ocho o nueve años, y sigo con las mismas personas”, agregó. Además la actriz de Maléfica reflexionó sobre cómo es volver a mirar fotos de sí misma en estrenos de películas y alfombras rojas, donde apenas era una adolescente. “Estás creciendo a la vista del público y es raro”, dijo. “Miro las fotos de los paparazzi de cuando tenía 12 años y pienso: ‘¿Es bueno ver un espejo de vos misma a esa edad?’. No siento que me haya dañado, pero definitivamente me hizo muy consciente de mí misma”. De todas maneras, luego sumó: “No me arrepiento. Estoy contenta de haber encontrado lo que quería hacer de tan joven y siento que luego crecí”.

The Great, un gran desafío

Trailer de la serie The Great

Más adelante en la entrevista, Fanning contó que durante un tiempo se sintió encasillada en los papeles de “la chica buena”, pero que gracias a sus últimos trabajos pudo mostrarse diferente.

Fanning, quien recientemente se separó de su novio Max Minghella, está protagonizando la serie The Great, en donde interpreta a la emperatriz Catalina la Grande durante sus primeros años como consorte del emperador Pedro III (Nicholas Hoult) en la corte rusa. Alejada ya de los papeles inocentes que supo interpretar en el pasado, en esta producción logra mostrar otro lado de ella como actriz y del personaje que tiene entre sus manos. El creador de esta serie disponible en Starz Play, Tony McNamara, hace foco en la transformación de Catalina la Grande: en el paso de una joven romántica a una experimentada estratega política y la actriz sale airosa de este gran desafío para su carrera.

LA NACION

Temas Elle Fanning