Tras ganar el Oscar a mejor canción original, Elton John lamentó que el actor que lo interpretó en Rocketman, Taron Egerton, haya sido ignorado por la Academia de Hollywood Crédito: Agencias

Las comparaciones entre la película inspirada en la vida de Elton John, Rocketman, y la que se basa en el nacimiento de la banda británica Queen, Bohemian Rhapsody, comenzaron ni bien ambas fueron estrenadas. Y lejos de tomar distancia de esta "rivalidad, tras ganar el premio Oscar a mejor canción original, Elton se refirió a este enfrentamiento y le puso algo de "picante" al asunto.

" Nuestra película cuenta la verdad , a pesar de que es una fantasía", aseguró el músico británico en una entrevista que le brindó a Variety al llegar a la fiesta que organiza cada año tras los premios de la Academia. "Mi vida no puede ser suavizada, y yo tampoco quería que lo fuese", agregó.

Cuando salió a la luz Bohemian Rhapsody, muchos críticos argumentaron que algunos hechos no estaban siendo relatados tal como sucedieron, sino que fueron incorporados desde el punto de vista de Brian May y Roger Taylor, dramatizándolos más de lo real e inventando algunas partes, como el momento en que Freddie Mercury le cuenta a sus compañeros que tiene VIH.

"Rami Malek ganó el Oscar por su actuación, y aunque Taron Egerton no estuvo nominado, creo que los dos hicieron grandes interpretaciones", aseguró Elton al hablar sobre los actores que se pusieron en la piel de Mercury y de él mismo. " Bohemian Rhapsody era una película para todo el mundo y funcionó de forma brillante. Le llevó la increíble música de Freddie a muchas personas que de otra forma nunca la hubiesen conocido y me pone muy feliz por todos los chicos de la banda", agregó.

Si bien la película sobre su vida recibió excelentes críticas, tanto del público como de los especialistas, John siente que fue un poco injusto que Egerton no fuera nominado a los Oscar. "Quería ganar por él, porque estuvo maravilloso en la película, y no tengo dudas de que algún día se llevará ese premio", afirmó.

Antes de que el largometraje saliera a la luz, Elton ya había hecho referencia a que no tenía intención de mentirle al público. "Algunos estudios querían bajarle el tono al sexo y las drogas para que el film sea apto para todo público, pero la verdad es que yo no he tenido una vida apta para menores. No estaba buscando una película que solo hablase de drogas y sexo, pero la verdad es que todo el mundo sabe que he tenido mucho de ambas cosas durante los 70 y los 80. Es por esto que no me parecía correcto reflejar que después de cada show me iba tranquilo a mi hotel a tomar un vaso de leche tibia y leer la Biblia", explicó el cantante durante una entrevista con el diario The Guardian.