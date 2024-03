Emilia Mernes rompió el silencio, tras la polémica con los emprendedores: “Pedí disculpas”

Escuchar

Emilia Mernes ha sido objeto de críticas en el último tiempo por diversas situaciones. Después de que se cuestionara su falta de pronunciamiento sobre la actualidad del país en una entrevista, la joven artista estuvo en el centro de otra polémica a raíz de que sus abogados rechazaron que emprendedores comercializasen productos con su imagen. Tras un debate sobre lo ocurrido en las redes sociales, la cantante finalmente rompió el silencio.

Diferentes emprendedores que utilizaban la imagen de Mernes compartieron días atrás que el equipo de representantes legales de la cantante de 27 años les notificó que debían dar de baja todo el merchandising no autorizado que tenían a la venta.

El asunto se viralizó después de que una emprendedora de San Miguel difundiera en las redes que los abogados de Mernes la instaron a que se abstuviera de comercializar pulseras, stickers y otros ítems. “¡Aviso! El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo), ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre. Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender”, reveló la cuenta oficial del comercio.

Una emprendedora compartió un comunicado, luego de que los abogados de Emilia Mernes se contactaran con ella

La publicación desató una ola de críticas en el mundo virtual por parte de personas que defendieron los emprendimientos de quienes recurren a estos medios para hacerse con unos ingresos en estos tiempos.

Finalmente, Mernes decidió recurrir a sus redes sociales para aclarar lo sucedido y aseguró respetar el trabajo de estas personas, a la vez que negó parte de las acusaciones. “Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que jamás me metería con el laburo de nadie, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día”, resaltó primero a través de un posteo que compartió en X.

Y afirmó a continuación: “Yo no estaba al tanto de la situación y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponde, no necesito hacer un circo de esto”. Tras ello, la artista consideró que “estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias”.

tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día.

yo no estaba al tanto de la situación, y ya pedí las respectivas disculpas a quienes… — Emilia.mp3 (@emimernes_) March 25, 2024

Si bien varios de sus fans salieron en su defensa y destacaron el gesto de la cantante, otros volvieron a la carga. “Lo que estaría bueno es que sepas de antemano qué hacen tus abogados. En vez de reclamarle a la gente que se informe de algo que ni vos estabas enterada”, opinó una usuaria. En el mismo tono, otro agregó: “Cambiá a la gente que te maneja porque te estás hundiendo sola”. “Tenés ‘la necesidad de hablar’ porque sabés que algo hiciste mal”, añadió un seguidor.

Las críticas dirigidas a Emilia abrieron un debate en las redes que se hizo extensible a otros artistas. Tras el incidente con la emprendedora de San Miguel, comenzó a circular material de archivo en el que se muestra a otros referentes de la música como Lali o Ale Sergi refiriéndose a la venta de productos no autorizados con su imagen.

En medio de la polémica, María Becerra también fue señalada estos días, en su caso por tener una actitud totalmente distinta con relación a un emprendimiento que se beneficia de su marca personal. En su cuenta de Instagram, “la nena de Argentina” hizo recientemente una publicidad de los productos que comercializa un familiar.

María Becerra compartió una imagen del emprendimiento de su primo

“Gente, mi primo está haciendo estas cosas hermosas a precios totalmente accesibles. Es una persona honesta y trabajadora, así que no van a tener problema alguno. Por si le gustan sus llaveritos y aritos acá les dejo el Instagram”, escribió junto a una imagen donde se ven los distintos productos con el logo de la cantante. Sin embargo, muchos tomaron su actitud como una indirecta a Emilia, lo cual Becerra se encargó rápidamente de refutar.

“Para todos los traumados que piensan que estoy haciendo giladas para perjudicar a la gente. Yo ya había hablado de esto con mi primo. Me mando eso el sábado y le respondí al día siguiente. Cuando tuvo listo sus cosas las compartí como hago con muchísimos emprendimientos y punto. No me jodan loco. No ando pendiente de la vida de la gente y menos que menos me pongo a hacer giladas para perjudicar a nadie”, escribió en X.

LA NACION

Temas Emilia Mernes