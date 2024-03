Escuchar

María Becerra está en uno de los momentos más importantes de su carrera musical en sus cortos 24 años: este viernes 22 y sábado 23 marzo se convierte en la primera mujer argentina en llenar dos estadios Monumental de River Plate. En este contexto, también quedó envuelta en una polémica que la relaciona con Emilia Mernes, luego de que su colega fuera criticada a través de las redes sociales.

Emilia se llevó una ola de críticas en el mundo virtual, luego de que un emprendimiento de indumentaria diera a conocer públicamente que los abogados de la artista se contactaron para dar de baja los productos que vendían relacionados con ella.

Una emprendedora compartió un comunicado de la decisión de los abogados de Emilia Mernes.

“¡Aviso! El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo), ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre. Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender”, reveló la cuenta oficial del comercio.

En la imagen viralizada por un usuario de X, la cantante pop recibió todo tipo de críticas: “Porque Emilia es un producto y Lali y Ale Sergi son artistas”; “Imaginate al representante de Lionel Messi diciendo que no vendan cosas de él, pero qué atrevida” y “Es como que la Scaloneta se queje y den de baja a los emprendimientos que les compramos stikers para pegar en los termos”, fueron algunas de las comparaciones que recibió.

En esta historia también entró María Becerra, pero en su caso, por tener una actitud totalmente distinta con relación a un emprendimiento que se beneficia de su marca personal. En su cuenta personal de Instagram hizo recientemente una publicidad del emprendimiento de un familiar.

María Becerra compartió una imagen del emprendimiento de su primo. Captura: Instagram@mariabecerra

“Gente, mi primo está haciendo estas cosas hermosas a precios totalmente accesibles. Es una persona honesta y trabajadora, así que no van a tener problema alguno. Por si le gustan sus llaveritos y aritos acá les dejo el Instagram”, escribió junto a una imagen donde se ven los distintos productos con el logo de la cantante en distintas versiones.

A pesar de su buena voluntad, muchos tomaron la actitud de “La nena de Argentina” como una indirecta a su colega, Emilia Mernes. Por lo tanto, en cuestión de horas, y a poco de subirse al escenario del estadio de River, salió a defenderse a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un audio que le mandó a su primo.

Debajo escribió y replicó en X: “Para todos los traumados que piensan que estoy haciendo giladas para perjudicar a la gente. Yo ya había hablado de esto con mi primo. Me mando eso el sábado y le respondí al día siguiente. Cuando tuvo listo sus cosas las compartí como hago con muchísimos emprendimientos y punto. No me jodan loco. No ando pendiente de la vida de la gente y menos que menos me pongo a hacer giladas para perjudicar a nadie”.

Críticas a Emilia Mernes por su falta de expresión ante la actualidad argentina

Estamos en una época extremadamente sensible para los artistas y sus pensamientos personales con respecto a la política partidaria del país. Sea cual sea su opinión sobre la realidad actual, habrá un grupo de haters en las redes sociales dispuestos a cuestionar cada palabra. Le sucedió a Lali Espósito, pero también le pasa a algunos de los artistas que no exponen públicamente su pensamiento.

En este sentido, la hermana menor de María Becerra, Ailín, le comentó una imagen en la que la felicita por su visión acerca de lo que sucede en el país. “¡Qué orgullosa estoy! Eso demuestra que sos más que un producto para la industria, que tenés voz y la usas para que te escuchen diciendo lo que pensás. Todo lo contrario a ser una tibia como otra gente”, indicó, pero este comentario aumentó aún más el rumor de que la indirecta de Becerra era para Mernes.

Cabe señalar que la crítica de “tibia” se le había asignado a Emilia por haber evadido una pregunta sobre los recortes que podría sufrir la cultura a partir de las políticas del presidente Javier Milei.