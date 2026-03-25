Emily Ceco, luego de la condena a Santiago Martínez por intento de femicidio: “Por fin voy a tener paz”

Este miércoles por la mañana, la Justicia condenó a Santiago Martínez, el exparticipante de Love is blind Argentina (Netflix), a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio y violencia de género contra su expareja, Emily Ceco. Apenas se conoció el fallo, la joven se mostró muy conmovida por la decisión: “Por fin voy a tener paz”, aseguró.

“No quiero festejar porque obviamente hay familia del otro lado pero, por fin voy a tener paz”, dijo con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas Ceco, en diálogo con Puro Show apenas se dio a conocer la noticia. “Se hizo justicia por mí”, explicó, y de inmediato mencionó a varias mujeres más “que también fueron víctimas de Santiago”.

“Es bastante reparadora esta sentencia. Son 15 años de vivir en paz”, sumó cuando le consultaron sobre sus sentimientos. “No sé qué va a suceder cuando él salga pero espero que la Justicia también me acompañe cuando él quede en libertad”, pidió.

“¿Cuál es tu miedo?”, le preguntaron en ese momento desde el panel. “Si él intentó matarme cuando yo le di todo de mí… Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé que puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, confesó.

Ceco, quien había pedido perpetua para su ex, a quien conoció durante su paso por el reality de citas de Netflix, también hizo referencia a cómo fue el proceso judicial con la familia de su ex presente. “Fue bastante feo porque mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, también hubo agresiones en las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces de eso tengo miedo. Yo quiero irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”, agregó.

“La primera vez que lo vi fue hoy, de refilón, mientras leían la sentencia”, contó cuando le preguntaron si había vuelto a ver a Martínez en el Tribunal. “Me empezó a temblar todo el cuerpo, tenía muchísimo miedo”, sumó, y contó que en su declaración él le pidió disculpas. “Me dijo que me amaba y le pidió disculpas a mi familia”, reveló, y contó que al escuchar esas palabras, su hermano “se extralimitó” y le dijo: “Tanto que la amabas, casi la matás. La cag… a trompadas, cag…”. “Mi hermano es la persona más tranquila que pueden conocer, jamás es incorrecto, se pasa un límite o dice algo fuera de lugar, pero en ese momento creo que habló por todos”, justificó.

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio

Ceco contó que está contenida psicológicamente, que su familia la acompaña y que su apoyo fue fundamental. Además, le dijo a las mujeres que están en su misma situación que no tengan miedo de ir a la Justicia. “Comprendo, porque lo acabo de pasar, que es una situación horrible tener que sentarse ahí a declarar, a contar una y otra vez las cosas espantosas que te hicieron. Pero la Justicia te escucha. A mi por lo menos me escuchó y espero que mi caso marque un precedente porque no esperaron a que me mate para darle una condena como corresponde”, expresó.

“Yo le pedí eso a la Justicia, que no esperen a que me haga daño, encontrarme muerta para que me cuiden. Ojalá que sea así para todas las mujeres que están pasando esto”, sumó, y reveló que otras mujeres también sufrieron la violencia de su ex, que a una chica “la arrastró de los pelos una cuadra por San Pablo” y que si bien lo denunció “la Justicia no siguió por amiguismo”.

“Espero que esto se termine pronto. Que se terminen los Santiago Martínez, que ninguna mujer le crea porque es una persona que te envuelve en tantas mentiras. Miente con una naturalidad que le crees cualquier cosa. Chicas, no caigan en Santiago”, cerró.

Todo comenzó en febrero de 2025 cuando Ceco denunció por violencia de género a su marido Santiago Martínez, a quien conoció dentro del reality Love Is Blind Argentina. La joven se pronunció sobre las violentas situaciones que experimentó en la intimidad y presentó una denuncia ante la justicia. El abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, se hizo cargo de representarla.