Debutó Dalma Maradona en “la nueva Metro” y Fernando Carnota en Rivadavia

Tras su paso en 2018 por FM Blue (100.7), donde fue parte de Un chino, con Martín Reich, Santi Maratea y Alejo Pérez Zarlenga, Dalma Maradona volvió a la radio. En esta oportunidad, se sumó a la nueva programación de FM Metro (95.1) . Desde este lunes es parte de Un día perfecto (lunes a viernes de 13 a 17), donde comparte el aire con Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg .

Fernando Carnota, en los fines de semana de Radio Rivadavia

Tras el debut esta semana de la programación 2021, con las incorporaciones de Luis Majul (Esta mañana, de 6 a 9) y Jonatan Viale (Pan y circo, de 15 a 17), Rivadavia (AM 630) dio a conocer su programación de fin de semana. Se destacan, los sábados, el ciclo Todos juntos (9 a 11), con Fernando Carnota; Aire de campo, de la mano de Joaquín Pinasco (de 6 a 9); Guadalupe Vázquez, acompañada por Sergio Berensztein y Omar Lavieri, con Incorrectamente políticos (de 11 a 13); Lucas Morando (quien también es parte del ciclo que conduce Jonatan Viale) con La nueva normalidad (de 17 a 18). Mientras que los domingos son de Jorge Pizarro, con Un día de estos (de 6 a 9); Mauro Viale y su clásico El Giglico (9 a 12) y Juan José Moro con La ronda (de 16 a 18). Tanto los sábados como los domingos, de 18 a 0 el aire es de La Oral Deportiva, el programa que ya tiene una historia y un sello en la radiofonía argentina.

FM Like tiene nueva programación

Febrero arrancó con novedades para Like (FM 97.1; fmlike.com.ar). Desde esta semana, Tina León conduce Mañana Like, de 6 a 12 y con el foco puesto en la música y la información necesaria para empezar el día. Por la tarde, de 12 a 18, La tarde Like, con Delfi Ubierna. Y más tarde, en el regreso, de 18 a 21, la modelo y locutora venezolana Anais Castro. La señal es propiedad de Telearte SA y está dirigida por Quique Prosen, bajo la dirección de contenidos de Pablo Glattstein y la producción general de Yamila Di Sabatino.

Las conductoras de FM Like

El ranking de las noticias llega a Radio con Vos

Desde el 7 de febrero, Radio Con Vos (FM 89.9) suma un periodístico en el horario fuerte de las noticias de los domingos, con la conducción de Rubén Suárez. Desde ese día el periodista de C5N, que en 2019 y en 2020 fue parte de Radio Latina conducirá #PonéNoticias (de 21 a 22), un novedoso panorama periodístico que con edición de audios elaborará el ranking de noticias al estilo de los charts musicales.

Televisión

El retorno de Viviana Canosa

Viviana Canosa vuelve a la radio y a la televisión. Tras la partida de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann de A24 a LN+, la señal de noticias del grupo América esta rearmando su programación para este 2021. En los últimos días se conoció que Viviana Canosa ocupará desde marzo el espacio de las 18, para luego darle paso a El Noticiero de A24, que estará a cargo de Luis Novaresio. La periodista y locutora también se prepara para el próximo mes tener un ciclo de entrevistas en Milenium (FM 106.7), los domingos a las 18.