Con dos nuevos nombres de peso que se suman a la ratificada grilla promovida desde el año pasado, Radio Rivadavia (AM 630) pone en marcha con el comienzo de febrero su programación para 2021. A Luis Majul en la primera mañana y Jonatan Viale en el comienzo de las tardes se incorpora, de lunes a viernes, un plantel de peso: Eduardo Feinmann, Angel “Baby” Etchecopar, Nelson Castro, Oscar González Oro y Rolando Hanglin.

Reunidos por LA NACION, Majul, Feinmann, Etchecopar, Castro, Viale y Hanglin (ausente González Oro, que reside en Punta del Este y hace su programa desde allí) señalaron que Rivadavia se destacará por las opiniones fuertes de sus conductores y el momento del “pase” compartido en la posta entre programa y programa .

-¿Cómo describirían esta nueva etapa?

Baby Etchecopar: -Hemos recreado un clima que venía de la vieja Radio 10. Daniel Hadad nos enseñó a trabajar en conjunto y a querernos fuera del micrófono. Creo que la gente busca hoy un medio contestatario, sin prejuicios y que hable el idioma de quien escucha. El oyente se da cuenta cuando le mienten. Hay que trabajar con la verdad por más dura que sea.

-¿Esto quiere decir que el público no sigue a una radio en particular sino a determinados conductores y voces donde quiera que vayan?

Jonatan Viale: -En los medios cada vez importa menos la marca y cada vez más el periodista. Pasa en la tele y también acá en la radio.

Etchecopar: -La radio nunca tiene el público cautivo.

"A nosotros nos respaldan Hanglin, Castro, González Oro. Ellos nos dan el prestigio que avala esta pelea" Baby Etchecopar

-Se aludió a un término, contestatario, que siempre estuvo asociado con una mirada ideológica de izquierda, algo que ustedes no tienen.

Etchecopar: -Cuando se hace radio, sin imagen, hay que situarse en un lugar de combate, en una trinchera. Después de muchos años, por primera vez me siento muy orgulloso de dar esta pelea. Equivocados o no, estamos cumpliendo esa función de guardavidas. Y a nosotros nos respaldan Hanglin, Castro, González Oro. Ellos nos dan el prestigio que avala esta pelea.

Luis Majul conduce de 6 a 9 Esta mañana Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Viale: -Hay cada vez menos medios de comunicación que tienen la libertad de ser críticos con el Gobierno. Estamos en una etapa muy parecida a la del gobierno de Cristina Kirchner entre 2013 y 2015, cuando la mayoría de los canales y las radios tendían hacia el oficialismo.

Rolando Hanglin: -Yo no soy muy peleador, pero cuando me toca discutir, lo hago. Baby es un fighter. Eduardo también. Pero la cosa no pasa por pelearse todo el tiempo y por cualquier cosa. A veces el otro tiene razón.

Eduardo Feinmann: -Hanglin es un gran defensor de valores. Y esta radio representa eso. Los valores de nuestros padres, nuestros abuelos.

-¿Cuáles son esos valores?

Viale: -Número uno, la libertad. Número dos, la defensa de la democracia. Número tres, la creencia en las instituciones que están fuertemente en crisis en la Argentina. Y la libertad de expresión, por supuesto.

Etchecopar: -Sumo el valor del valor, que nace del miedo que sentimos cuando salimos de la radio o nos arman campañas para difamarnos.

Feinmann: -El valor de la Constitución, de la República, de la familia. Yo levanto algunas banderas desde lo personal: no a la droga, no al aborto, sí a la familia, a la amistad, a la moral, a la ética, a la no corrupción.

Hanglin: -Yo he participado de actos antiaborto y lo volveré a hacer en cuanto pueda. No me dedico a la pelea, pero hay ciertas causas que tienen que ver con el sentido común. ¿Por qué matar a una criatura si hay un montón de matrimonios que están queriendo adoptarla? ¿Por qué? ¿Para qué? Es tu hijo. Dalo. Y no lo digo como algo confesional. Yo no soy católico, soy ateo.

Etchecopar: -Yo estoy a favor de la ley del aborto y creo que ante la realidad de los abortos clandestinos hay que legislar. Si se toma esa decisión, hay que darle forma.

Desde las 9, Eduardo Feinmann está al frente de Alguien tiene que decirlo Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

-Ya quedó expresada en ustedes una postura muy crítica hacia el Gobierno. ¿Cómo se paran en un año que estará marcado por un proceso electoral?

Luis Majul: -Más allá de eso, nosotros ante todo hacemos periodismo. Analizamos la realidad y opinamos sobre ella. Nuestro gran desafío es contar los hechos. Como el de una fuerza política oficialista con bolsillo y plata del Estado que quiere convertirse en alternativa para repartir vacunas. Eso es una locura acá y en cualquier parte. O el consenso que existe hasta en el Frente de Todos de que Formosa es un feudo donde un grupo de dirigentes políticos hace lo que quiere con la vida de las personas. Lamentablemente esas cosas están naturalizadas. Es una inmoralidad.

"La verdadera grieta en la Argentina no es ideológica ni partidaria. Es moral" Eduardo Feinmann

Feinmann: -Recordemos que en La Plata La Cámpora quiso hacerse dueña de las donaciones a los damnificados por las inundaciones. La verdadera grieta en la Argentina no es ideológica ni partidaria. Es moral.

Etchecopar: -Del árbol de la inmoralidad, cuyo tronco es Cristina Kirchner, no es posible sacar frutos morales. Todas las luchas que hagamos serán estériles en la medida en que no podamos lograr entre todos sentar a la señora Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados y tener un veredicto. Tenemos que preguntarnos como periodistas cómo puede ser que después de tantos años, con tantas pruebas, no hayamos podido lograr eso.

Majul: -Los hechos demuestran que ella ya se sentó una vez en ese banquillo, va a tener que seguir sentándose allí y la Justicia finalmente la condenará o la absolverá. Lo que no va a ocurrir es que se borren las causas.

Hanglin: -Agrego algo. ¿Cuántos años hace que murió Nisman? ¿No nos da vergüenza que no se esclarezca eso?

Viale: -Todos estos temas son morales. Y si la oposición es inteligente, tendrá que llevar estas discusiones a cuestiones relacionadas con valores. De lo contrario, es muy posible que termine perdiendo las elecciones. Por ejemplo, estamos discutiendo el uso partidario de un bien público sagrado como la vacuna contra el Covid-19. En la Argentina la grieta nos llevó a que los hechos dejaran de importar. El caso Maldonado, el caso Nisman. Todo se acomoda a las necesidades del relato.

Majul: -Hay algo que resuena mucho en este tiempo que es la doble vara. Hay un ejemplo que voy a presentar este lunes como investigación en el programa . El mismo juez que decidió pagarle a Cristina tres jubilaciones de privilegio y determinó que hay que pagarle un retroactivo millonario rechazó el amparo de un jubilado que reclamaba el derecho a recibir lo que le correspondía amparándose en la emergencia económica y la del Covid-19. Ese juez determinó que hay una moral para Cristina Fernández de Kirchner y otra vara para un jubilado que cobra la mínima o está cerca de ella. Eso no resiste el menor análisis.

Desde las 21, el aire es de Rolando Hanglin con RH Rivadavia Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

-Queda claro que ustedes expresan opiniones muy fuertes sobre la realidad argentina. ¿Eso quiere decir que están optando por una radio editorializada?

Hanglin: -Yo me siento como un remanso al lado de estas fieras. Me ocupo más de la pareja, del amor. En algún momento hay que descansar. Pero a veces escucho declaraciones como las de Santiago Cafiero, este muchacho que es jefe de Gabinete, cuando dice: “Vamos a tomar las medidas más severas, por más antipáticas que fueran”. Y yo me pregunto: ¿No le da lástima la gente? ¿Hace falta que nos peguen, nos reten y nos amenacen un poquito más cada día? Lo que corresponde es que me hable bien y me explique de qué se trata la cosa.

Majul: -Yo reivindicaría el lugar del ejercicio profesional. A mí la palabra editorializar no me gusta tanto porque supone que sobre cada idea estamos bajando una línea. Lo que el oyente escucha en cada horario es la radio que elige hacer cada uno de estos conductores que me rodean. Y es lo que trataré de hacer yo en la primera mañana, algo muy difícil porque el que mejor radio hace en ese horario es Marcelo Longobardi.

Etchecopar: -A mí me pone muy bien que me gane Lanata en mi horario. Es un orgullo, porque lo admiro.

Majul: -Lo importante es dejar en claro esa idea. Si no parece que somos un grupo de exaltados que le dice a la gente cómo tiene que vivir. Hay que respetar los formatos de la radio, dar la hora y la temperatura, tratar de acercarse a la audiencia. Y lo hará cada uno a su manera. Yo aprendí que no se puede hacer nada si no hay un equipo detrás. Nelson Castro va a salir después del noticiero de las 8.30 y le voy a preguntar cuál es su diagnóstico para el día. También el doctor Conrado Estol estará todos los días.

"Tenemos la exigencia de averiguar la verdad sobre cosas que afectan la vida de la gente de una manera muy concreta" Nelson Castro

-¿Hace falta hoy un columnista de salud permanente en un programa de radio de interés general?

Feinmann: -Para mí, siempre. Más allá de esta pandemia del Covid. Si Messi se rompe una pierna o el Presidente sufre un problema de carótida el mejor para contarlo es un médico. Temas de salud candentes hay todos los días.

Etchecopar: -Igual, hacer un programa de radio es como esos viajes en los que te llevás el traje de baño y el bronceador y resulta que te llovió los siete días. Nosotros llegamos, nos sentamos, miramos el monitor y todo lo que estaba previsto cambia en un minuto. Acordate siempre que nosotros estábamos en el estudio haciendo nuestro programa cuando volaron las Torres Gemelas.

"La radio es tan maravillosa y tan mágica que te permite soñar, imaginar y también denunciar y hacer investigaciones" Luis Majul

-¿Podrían describir en pocas palabras qué características tendrá el programa de cada uno?

Majul:­-La primera hora compartiré con la audiencia la comprensión de las noticias, la segunda hora aportará más análisis y opinión y la tercera, si podemos, una investigación por día. Judiciales, hechos comprobados, corrupción. La radio es tan maravillosa y tan mágica que te permite soñar, imaginar y también denunciar y hacer investigaciones.

Feinmann: -Seguiré haciendo lo que veníamos haciendo en Rivadavia el año pasado. Primero, ante todo, escuchar a los oyentes. Mucho. Segundo, la información pura y dura de cada momento. De 9 a 12 pasa de todo. Mi mesa funciona como una tertulia. Mi programa es eso. Discutimos temas económicos, sociales o de la medicina. Y con muchos entrevistados.

Etchecopar: -¿Cómo es mi programa de radio? Como el que hago en televisión. Son dos programas que salen mal... y eso a la gente le encanta [risas]. El equipo es fundamental y yo descanso en mis compañeros todo el tiempo. La radio suspira, transpira, te enamora, es humana.

"Lo que trato de hacer, bien o mal, es hacer que la estadística o la información certera amparen siempre mi opinión", sostiene Viale Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Viale: -Hay muchas figuras fuertes en la radio y creo que es un acierto que compartamos el pase en todos los programas. Eso creo que atrae mucho a la gente. Y vuelvo a la pregunta sobre si nuestros programas van a ser el reino de la editorialización. A mí eso no me da miedo. Al contrario, me gusta y lo reivindico. Lo que hoy está de moda es opinar, pero sin ningún sustento científico o de datos. Y lo que trato de hacer, bien o mal, es hacer que la estadística o la información certera amparen siempre mi opinión. Me encanta el editorial como concepto, pero con datos detrás.

Nelson Castro: -Vamos a hacer un programa informativo. El valor de la información es enorme en este momento. Ante lo que está sucediendo con un Gobierno que cada vez más la palabra es devaluada, nos encontramos con la necesidad de tratar temas muy sensibles y decir la verdad. Hay temas judiciales, políticos y electorales que la gente seguramente los siente lejanos. En cambio, hay cuestiones como la pandemia, la vacuna o la mala información del Gobierno que ponen en juego la vida de la gente. Es una tarea dura y de enorme importancia. Y de eso nos vamos a ocupar.

"El gran problema del ser humano actual es la soledad. Les pasa a hombre, mujeres e intermedios" Rolando Hanglin

Hanglin: -Nosotros tenemos medio programa dedicado a la búsqueda de pareja. El gran problema del ser humano actual es la soledad. Les pasa a hombre, mujeres e intermedios. Y se ve que tenemos una llegada fácil a la gente, con respeto, simpatía, humor. Florencia Ibáñez acompaña muy bien. En el medio fui agregando ideas y pequeñas secciones: el primer beso, el amigo que hace mucho que no ves y del que te gustaría hablar, ¿de dónde vinieron tus abuelos? Son menudencias, cosas chiquitas que tratamos siempre de hacer con humor y con piedad, porque la estamos pasando muy mal.

Etchecopar: -¡Cómo estará el país que hay que armar una radio para defender a la gente!

Majul: -Hay pequeños focos de sana desobediencia civil, como dice Juan José Sebreli, que están empezando a manifestarse. Como los padres y docentes que van a hacer todo lo posible para que vuelvan las clases presenciales digan lo que digan Baradel o Kicillof. También los que reaccionan frente al impuesto a la riqueza, una aberración que no existe en ninguna parte del mundo.

"Hay muchas figuras fuertes en la radio y creo que es un acierto que compartamos el pase en todos los programas" Jonatan Viale

Hanglin: -Pero hay algo que es propio de los argentinos, que es el odio al rico. Así como los americanos aplauden al que se llenó de plata y hasta le dan el Oscar, acá dicen: “ese a alguien le robó”.

Viale: -Es la condena al exitoso.

Etchecopar: -Y además hoy resulta que todos nosotros estamos defendiendo la investidura de Alberto Fernández contra los ataques del kirchnerismo. Mirá cuánto laburo vamos a tener este año. Primero, blindar a Alberto para que no lo voltee Cristina. Y segundo, no dejar que alguien sin experiencia como Cafiero nos diga sandeces y nos quiera castigar. Además de cuidar en el medio de que no te rompan el teatro o el auto.

"Hay cuestiones como la pandemia, la vacuna o la mala información del Gobierno que ponen en juego la vida de la gente", entiende Nelson Castro Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Hanglin: -Y que no te quemen los silobolsa.

Castro: -Tenemos la exigencia de averiguar la verdad sobre cosas que afectan la vida de la gente de una manera muy concreta. Es un hecho novedoso que nos pone en una situación de confrontación frente a un Gobierno que todos los días dice algo que vos inmediatamente refutás, empezando por el Presidente.

Etchecopar: -El Presidente muchas veces ridiculiza al periodista que trata de defenderlo.

Majul: -Eso lo hace el Presidente todos los días. Tapa un escándalo con otra cosa que resulta ser un escándalo mayor. No tenemos eje. Igual creo que vamos a tener que prestarle atención a la Justicia. Las causas avanzan, se mueven.

Hanglin: -Y cuando se quedan quietas es porque se tienen que quedar quietas.

La grilla

La programación 2021 de Radio Rivadavia de lunes a viernes comienza a las 5 con un panorama informativo del Rotativo del Aire. A las 6 llega Esta mañana, con Luis Majul; a las 9, Alguien tiene que decirlo, con Eduardo Feinmann; a las 12, Baby en el medio, con Baby Etchecopar; a las 15, Pan y circo, con Jonatan Viale; a las 17, Crónica de una tarde anunciada, con Nelson Castro; a las 19, La vida misma, con Oscar González Oro, y a las 21, RH Rivadavia, con Rolando Hanglin. De 23 a 24 estará con formato de noticiero La Oral Deportiva, que también tendrá transmisiones los fines de semana.

El fin de semana incluye los sábados un programa dedicado al campo, de 6 a 9, y el aporte en sucesivos horarios de Fernando Carnota, Guadalupe Vázquez, Sergio Berensztein, Omar Lavieri y Lucas Morando . Y los domingos aparecen Mauro Viale, Eduardo Paladini, Elizabeth Peger, Pablo Montagna y Juan José Moro . Las trasnoches serán conducidas por Jorge Pizarro.