En fotos: de los looks engamados de Luli Salazar y Flavio Mendoza con sus hijos a la salida familiar de Mica Viciconte y Fabián Cubero

escuchar

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Disney On Ice volvió a las pistas. Esta temporada, el show sobre hielo se mudó al Movistar Arena para seguir deslumbrando con toda su magia, sus castillos majestuosos y sus personajes más célebres. Bajo el lema “100 años de emoción”, grandes y chicos pueden disfrutar de acrobacias aéreas, bailes sobre patines y estar a metros de sus ídolos favoritos como los protagonistas de Toy Story, Moana y Maui, Elsa y Anna, de Frozen, y la gran Familia Madrigal de Encanto.

Disney on Ice, en el Movistar Arena

Como todos los años, los famosos se hicieron un hueco en sus ajetreadas agendas para disfrutar de este mítico espectáculo en familia. Así fue como, el sábado por la noche, varias figuras del mundo del espectáculo se reunieron en el barrio de Villa Crespo para asistir a este musical sobre ruedas junto a sus hijos, sobrinos y familiares más cercanos. Luciana Salazar, Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Adabel Guerrero, Barby Franco y Fernando Burlando, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Jésica Cirio, Eugenia Tobal, Barby Silenzi, “Chechu” Bonelli, Cinthia Fernández, Damián Mahler, Eliana Guercio, Fernando Dente, Floppy Tesouro, Gastón Recondo, Germán Martitegui, Gisela Bernal, Juariu, Lizardo Ponce, Luli Fernández, Rocío Igarzábal, Darian “Rulo” Schijman, Christian Sancho y Celeste Muriega, Sofía Zámolo, Sol Pérez, Vicky Xipolitakis y Virginia Gallardo fueron algunas de las figuras que estuvieron en la platea y aplaudieron de pie este show sin igual.

De tal palo...

Desde que nació su hija Matilda, Luli Salazar nos tiene acostumbrados a este divertido juego de lucir looks engamados. Para esta oportunidad, madre e hija eligieron el color rosa como tono primordial que combinaron con denim. Mientras que la actriz llamó la atención por su diminuto corset y sus costosos stilettos con apliques en plateado, la pequeña deslumbró con un delicado tapadito con vuelo y botas con brillitos.

Con looks engamados, Luciana Salazar disfrutó de Disney On Ice junto a su hija Matilda y su amigo, Marcelo Polino, quien también es el padrino de la pequeña Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

En esta oportunidad, quien parece haber copiado a su amiga en esta tendencia de compartir looks es Flavio Mendoza. El coreógrafo y productor teatral también combinó su vestuario con el de su hijo Dionisio. Pantalones negros, sweater y un tapado con estampas y apliques en gris y rojo fueron su puesta en común.

Otros que sorprendieron con outfits a dúo fueron Flavio Mendoza y su hijo Dionisio Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Marcelo Polino, íntimo amigo de Salazar y padrino de Matilda, se sumó a esta salida de padres e hijos y posó junto a ellos en la gran pista del Movistar Arena.

Fiel a su estilo, Victoria Xipolitakis no sólo estuvo a tono con su hijo Salvador Uriel sino también sorprendió con un look temático para esta noche de estreno. La mediática se animó a lucir un gorro con las orejitas de Minnie mientras que su pequeño se camufló como Mickey de pies a cabeza.

Victoria Xipolitakis junto a su hijo Salvador Uriel y algunos amiguitos. La panelista de Cortá por Lozano también se llevó la tradicional foto junto a los icónicos personajes de Disney Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

En familia

Barby Franco y Fernando Burlando también disfrutaron en familia de este mega show sobre hielo. A pesar de no llegar despierta para la gran foto, la pequeña Sarah disfrutó a pura sonrisa de una de sus primeras salidas al teatro.

Fernando Burlando y Barby Franco junto a la pequeña Sarah en una de sus primeras salidas al teatro Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Adabel Guerrero fue otra de las que disfrutó de este show en familia. Súper lookeada como su madre, Lola se llevó todas las miradas con sus trencitas multicolor.

Adabel Guerrero dijo presente junto a su hija Lola y su marido, Martín Lamela Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

El periodista Gastón Recondo posó junto a su mujer y su hijo antes de que arranque la función Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Gisela Bernal reapareció públicamente y disfrutó de Disney On Ice junto a su hijo y algunos amiguitos Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Eugenia Tobal, su marido Francisco García Ibar y la pequeña Emma posaron en familia antes de encontrarse con los emblemáticos personajes de Disney Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Mientras su mujer Gabriela Sari se encontraba haciendo teatro en Calle Corrientes, “Rulo” Schijman aprovechó el momento para llevar a su hija Donna a ver esta performance sobre ruedas Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Damián Mahler también asistió junto a su familia Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

El jurado más severo de MasterChef, Germán Martitegui, posó súper sonriente con sus mellizos Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Mientras Sergio Aguero estaba concentrado para el partido del día siguiente, Eliana Guercio llevó a sus hijos al Movistar Arena Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

En medio de la disputa legal con Nicole Neumann, Fabián Cubero, su hija Indiana y Mica Viciconte se tomaron un momento para disfrutar de la magia de Disney. El pequeño Luca fue uno de los que más se divirtió al ver los personajes de sus cuentos favoritos en vivo Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Otra de las que asistió sin marido fue Luli Fernández. La modelo se acercó hasta el barrio de Villa Crespo junto a su hijo Indalecio y algunos familares Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Salida de chicas

Si bien Disney On Ice es un planazo para toda la familia, muchas celebrities eligieron esta ocasión para compartir una salida de “chicas” junto a sus hijas.

Súper abrigadas, Sofía Zamolo y su hija California no quisieron perderse esta noche mágica Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Cinthia Fernández asistió junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

A pesar del frío, Rochi Igarzabal tampoco quiso perderse este show y asistió junto a su hija Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Floppy Tesouro y su hija Moorea no se pierden ningún evento: la modelo y la pequeña aplaudieron de pie a sus personajes favoritos Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Virginia Gallardo llevó a su hija y a una troop de amigas al Movistar Arena Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Barby Silenzi junto a su hija Avril, fruto de su amor con El Polaco y algunas amigas Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Con un look muy deportivo, Jesica Cirio también aprovechó la salida para compartir tiempo con su hija Chloé y algunos amiguitos Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Chechu Bonelli también dijo presente; la modelo se divirtió junto a su hija y algunas amiguitas en esta noche inolvidable Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Sacar el niño interior

Muchos de los famosos que asistieron todavía no son padres; sin embargo, eso no fue una limitación a la hora de disfrutar de este mega espectáculo que es ideal para grandes y chicos. Lo cierto es que, con o sin pequeñitos, Disney On Ice es una gran oportunidad de volver al pasado y sacar ese niño que todos llevamos dentro.

Fer Dente no quiso faltar a este estreno que disfrutó junto a las más pequeñitas de su familia Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Celeste Muriega y Christian Sancho fueron parte de los invitados al gran estreno Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

El influencer Lizardo Ponce también asistió en familia Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Juariu, el terror de los famosos, se tomó un descanso de las redes para ser testigo de una nueva temporada de Disney On Ice Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

En medio de los preparativos de su boda, Sol Pérez se tomó un respiro para llevar a una de sus sobrinitas y disfrutar de esta noche mágica Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación