Gabriela Sari habló sobre su encuentro nocturno con Facundo Pieres, exnovio de Zaira Nara

Yanina Latorre filtró en su programa SQP (América TV) que Gabriela Sari habría comenzado una relación con Facundo Pieres, exnovio de Zaira Nara. Sin embargo, la actriz decidió desmentir rotundamente los rumores durante su participación en el ciclo Pasó en América (América TV). “Lo que dijeron, que salimos de una fiesta juntos es porque tenemos amigos en común. Especialmente una amiga y vamos al mismo boliche, Tequila. Quizá nos encontramos ahí, pero con otros amigos”, comenzó la actriz.

Para tratar de sacar la tensión sobre este explosivo encuentro, Sabrina Rojas, quien está al frente del ciclo, le consultó: “¿Te parece buen mozo?“. A lo que, entre risas, Sari expresó: ”Y... ¿A ustedes qué les parece chicos, chicas? Es fachero, sí“. La conductora insistió aún más y retrucó: ”¿Saldrías con él?“. Ante esa pregunta, Gabriela remarcó: ”No lo conozco. Uno para aceptar una salida tiene que conocer algo un poco de esa persona. Hablar. No sé, la voz".

Rojas, quien parecía seguir paso a paso los encuentros de su panelista con Pieres, le recordó que algunas semanas atrás fueron vistos juntos también en el boliche bailable Moscú. “¿Te fuiste con él esa noche?“, le preguntó sin filtros. ”No, no. Esa noche estaba con amigas, estaba Rulo (Darian Schijman, su expareja y padre de su hija) en una mesa bastante polémica. Pero viste no se habla de esa polémica...“, exclamó y lanzó una indirecta para su excompañero de vida.

Yanina Latorre brindó detalles del romance de Gabriela Sari y Facundo Pieres

“Fui a la fiesta porque me invitó Tomi (Muñóz) y tocaba Puli (Demaría). De ahí me fui a Tequila con amigas. A él lo vi en Tequila, pero me fui con mis amigas”, concluyó para ponerle fin a las especulaciones entre ambos.

¿Cuál habría sido la reacción de Rulo al conocer el romance Gabriela Sari con Facundo Pieres?

Cabe recordar que Gabriela terminó hace tan solo siete meses su relación con Rulo, quien, según explicó Yanina Latorre, seguiría muy esperanzado en poder recomponer la situación. “Él [Darian] tiene la esperanza de volver, pero creo que se le está acabando la esperanza. Él no quería que se sepa este romance, pero las amigas de ella no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas con Facundo”, indicó la conductora.

“Durante todo el año a ella no se le conoció nada, desde que se separó en febrero. Igual, no hay que emocionarse porque me contaron que él [Pieres] se está tiroteando a todas. Está desatado en Instagram”, aclaró Yanina y dio a entender que los encuentros entre la actriz y el polista serían tan solo un affaire del momento.

La reacción en X al supuesto romance de Facundo Pieres y Gabriela Sari (Foto: Captura de pantalla de X)

Una de las cosas que más destacó el público al conocer estos rumores es que Gabriela Sari tendría un parecido muy fuerte con Zaira Nara, expareja de Facundo Pieres. “Es igual a Zaira”; “Ella es mucho más linda que Zaira”; “Me encantan juntos, pero él se nota que estaba buscando a alguien igual a Zaira Nara” y “Él está desesperado por la fama”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en X.