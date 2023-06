En fotos: del impactante look de Megan Fox a las risas de Shakira con un misterioso hombre

escuchar

Como sucede todos los días de sus ajetreadas vidas, los famosos fueron nuevamente captados por los flashes en diferentes circunstancias, ya sea vinculadas a lo laboral como actividades puramente recreativas con el objetivo de relajarse entre tanta agenda movida y plagada de compromisos.

Una de las famosas que fue fotografiada esta semana fue la actriz Megan Fox, quien lució un impactante look para el show que brindó su pareja, Machine Gun Kelly , en Londres. A la actriz se la pudo ver con un vestido ajustado, una campera de cuero, unas bucaneras grises, y su cabello muy distinto al que lució por años: con ondas y en tono pelirrojo. Luego del recital, tanto Megan como su prometido se dejaron fotografiar para los medios.

Megan Fox, lista para el concierto de Machine Gun Kelly en Londres Backgrid UK/The Grosby Group

En una reciente entrevista concedida a Sports Illustrated, Fox contó que sufre de dismorfia corporal. “Nunca me veo realmente como me ven otras personas. Nunca hubo un punto en mi vida en el que amara mi cuerpo. Nunca, jamás”, reveló la actriz, quien también se sinceró sobre cómo le afectaron las presiones de la industria, incluso siendo muy chica.

“Cuando era pequeña, era como una obsesión que tenía que debía lucir de tal manera. No tengo claro por qué tuve una conciencia de mi cuerpo desde tan joven”, compartió y añadió: “Creo que el viaje de amarme a mí misma será interminable”.

Machine Gun Kelly y Megan Fox retomaron su relación después de rumores de separación y salieron a cenar al restaurante Bocconcino en Londres Backgrid UK/The Grosby Group

Además hizo referencia a un momento de quiebre en su vida. “Creo que tuve un colapso psicológico genuino en el que no quería hacer nada”, confesó. “No quería que me vieran, no quería tener que tomarme una foto, caminar sobre una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto porque sentía miedo, y tenía la creencia y la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría... Pasé por un momento muy oscuro después de eso”, contó la protagonista de Diabólica tentación.

Shakira y un nuevo capítulo en su vida

Shakira, muy sonriente bajando de un bote pequeño mientras termina otra sesión de wakeboard en Miami. La artista se ve feliz desde que se mudó de España Mega/The Grosby Group

Por otro lado, a Shakira se la pudo ver relajada y feliz practicando wakeboard (esquí acuático) en Miami con un misterioso hombre , que sería su instructor. La cantante, quien estrenó el video musical de “Acróstico”, canción en la que sus hijos Milan y Sasha participan, dejó Barcelona definitivamente tras su escandalosa separación de Gerard Piqué, y pidió a los medios que respeten el “derecho a la intimidad” de sus pequeños.

“Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas”, dijo a través de un comunicado en Instagram.

La vida de la colombiana en Miami ha estado atravesada por la presencia de grandes celebridades, como su reencuentro con Gisele Bundchen y los rumores de romance con Lewis Hamilton y Tom Cruise Mega/The Grosby Group

En declaraciones a la prensa, Ana Lourdes Martínez, amiga de la familia de Shakira, afirmó que la artista está disfrutando de la vida de soltera, dado que su prioridad número uno son sus hijos. Por lo tanto, aunque se la fotografió con el piloto Lewis Hamilton y con el actor Tom Cruise, la cantante no está con deseos de comenzar ninguna relación.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, consignó Martínez en declaraciones citadas por Page Six.

Taylor Swift no descansa y Courteney Cox tiene un gran gesto

Taylor Swift es vista llegando a un estudio de grabación en la ciudad de Nueva York Splash News/The Grosby Group

En cuanto a otras estrellas que fueron captadas por los flashes en las últimas horas, se encuentran Taylor Swift (quien estuvo grabando en Nueva York en un impasse de su gira que podría traerla a la Argentina), Emily Ratajkowski, Courteney Cox (quien sorprendió a un fanático de Friends), Ben Affleck y Heidi Klum, quien se mostró a los besos en su yate con su marido, el músico y productor, Tom Kaulitz.

La estrella de Friends, Courteney Cox, se encuentra con un chico que hace un dibujo de ella en la ciudad de Nueva York, y se detiene a hablar con él para agradecerle Backgrid/The Grosby Group

Ben Affleck paseando en Los Ángeles, mientras se toma un descanso de mudarse a su nueva mansión TIDLA-302

Heidi Klum y su marido Tom Kaulitz aprovechan un día soleado para dar un paseo en yate frente a Cannes Best Image/The Grosby Group

La joven modelo Emily Ratajkowski, esperando a su auto fuera de su apartamento en la ciudad de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

