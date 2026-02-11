Oriana Sabatini, a días de ser mamá: la impactante producción de fotos con un look gótico

Oriana Sabatini atraviesa una de las etapas más significativas de su vida, teniendo en cuenta que se encuentra a la espera de la llegada de su primera hija junto a Paulo Dybala. A pocas semanas del nacimiento, la artista volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una impactante producción de fotos que dio que hablar.

Desde que confirmaron que están esperando a su primera hija, tanto Oriana como Paulo optaron por vivir esta etapa con absoluta discreción. Esto teniendo en cuenta que compartieron apenas algunos detalles y decidieron resguardar el proceso en la intimidad de su círculo más cercano. Por eso, la reciente publicación de la artista no pasó inadvertida y generó un fuerte impacto entre sus seguidores.

Siempre fiel a su conocido fanatismo por el total black, Oriana sorprendió con un look black bride al mejor estilo gótico. En lugar de inclinarse por los clásicos tonos claros o las propuestas románticas que suelen imponerse en las producciones de embarazo, la cantante eligió algo distinto y acorde a sus gustos.

Oriana Sabatini causó furor con su look black bride durante sus ocho meses de embarazo (Foto: Instagram @orianasabatini)

Total black y estilo gótico: el look de Oriana Sabatini a días de dar a luz

A sus ocho meses de embarazo, Oriana decidió mostrarse con una impronta oscura y sensual, una elección estética que no tardó en volverse viral y cosechar una ola de reacciones en redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una impactante sesión de fotos inspirada en el concepto black bride, donde dejó al descubierto su panza y posó con un conjunto de lencería total black.

La cantante y actriz dejó en claro una vez más su fanátismo por lo gótico (Foto: Instagram @orianasabatini)

La propuesta se potenció con un velo negro que caía sobre su cuerpo y se extendía en una larga cola. Como detalle final, incorporó guantes largos con flecos en el mismo tono, que reforzaron la estética gótica, logrando una serie de imágenes de alto impacto, lejos de la moda más tradicional.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, el estilismo elegido por la actriz y cantante no pasó desapercibido y generó una verdadera revolución en la sección de comentarios. Sus seguidores reaccionaron de inmediato, destacando no solo la audacia del look sino también su pancita de embarazada y la forma en la que decidió mostrar esta etapa. Entre mensajes de admiración y buenos deseos, amistades, familiares y fans se sumaron para celebrar a la futura mamá.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @orianasabatini)

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su mamá, Catherine Fulop, quien expresó con ternura: “¡Te amo bebita! La mami más bella". También se hicieron presentes figuras cercanas como Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, que escribió: “Sos la más linda”, y Mica Tinelli, que lanzó: “Oriana por favor”.

A su vez, los usuarios dejaron mensajes cargados de humor y cariño, como: “No estoy embarazada y tampoco planeo estarlo este año, pero gracias por la idea para cuando lo esté”, “Esa bebita debe llevar más de un año adentro jaja se hace eterna la espera” y “No se puede ser tan linda”. Sin dudas, comentarios que reflejaron el impacto que tuvo la producción y el entusiasmo que despierta cada novedad en torno a esta etapa tan especial.