En fotos: del “speaker” George Clooney en Viena a la elegancia de Natalia Oreiro en Cannes

Destacados eventos y lanzamientos de nuevas producciones reúnen a las estrellas por estos días en distintas latitudes. De Viena a Nueva York, figuras internacionales como George Clooney, Eva Longoria y Natalia Oreiro atraen la atención del público con sus nuevos proyectos.

Star+ presentó en Cannes la serie Santa Evita, basada en la novela escrita por Tomás Eloy Martínez sobre la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante años por la construcción de un monumento que nunca se concretó. Sobre este hecho histórico surgieron múltiples leyendas.

En esta producción, Natalia Oreiro da vida a Eva Perón y Darío Grandinetti es Juan Domingo Perón. Ernesto Alterio se pone en la piel del coronel Moori Koenig y el intérprete español Francesc Orella es el Dr. Pedro Ara. Todos ellos estuvieron presente en Cannes con motivo de la presentación de la serie.

El festival de innovación cultural y emprendimientos digitales Game Changers, celebrado durante estos días en la ciudad de Viena, en Austria, reunió en algunas de sus actividades a reconocidas figuras internacionales. Es el caso de George Clooney, quien fue el gran protagonista de una de las charlas celebradas en el marco del programa.

El XXVI Foro España–Estados Unidos contó en estos días con la participación de la actriz Eva Longoria en Bilbao , ciudad donde se llevó a cabo el encuentro. Personalidades políticas y de la cultura debatieron sobre asuntos como la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, las transformaciones y retos a los que se enfrentan las ciudades y el desarrollo de las finanzas.

Apple TV celebró el estreno del muy esperado nuevo drama criminal Black Bird en Los Ángeles y tanto el elenco como el equipo aprovecharon la oportunidad para homenajear a su difunto coprotagonista, Ray Liotta, cuya viuda también estuvo presente en la gala.

Las estrellas de la serie asistieron al Bruin Theatre de Los Ángeles, entre ellos Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear, Sepideh Moafi y el showrunner Dennis Lehane.

La segunda temporada de la ficción Only Murders in the Building tuvo su premiere en Los Ángeles. Los actores Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin fueron algunas de las celebridades que desfilaron por la alfombra roja.

