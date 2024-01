escuchar

Las celebridades están habituadas a ser reconocidas por los paparazzi, por lo que suelen mostrarse muy relajadas al notar que sus días de vacaciones están siendo captados en cámara. Jennifer Lopez , por ejemplo, fue vista caminando con una sonrisa por las playas del Caribe, totalmente abstraída de lo que sucedía a su alrededor .

La actriz y cantante se encuentra disfrutando de su último día junto a las cálidas aguas del Caribe, más precisamente en Saint Barth , una pequeña y apartada isla que es considera de lujo, por lo que se la ha denominado “la isla de los famosos”, el lugar elegido frecuentemente por las estrellas para sus jornadas de descanso.

Lopez recibió el 2024 en ese idílico en escenario junto a su marido, Ben Affleck . El lunes, la pareja fue vista protagonizando un extraño intercambio en una recorrida por boutiques de alta gama. Lopez y Affleck fueron fotografiados mirando joyas, y el actor y director fue sorprendido por los flashes en el momento en que fruncía las cejas y se agarraba la cabeza con las manos durante una charla con su esposa, con quien parecía estar discutiendo.

Jennifer Lopez se despidió de la paradisiaca isla de Saint Barth con una caminata frente al mar Spread Pictures/The Grosby Group

Sin embargo, con el paso del tiempo se notó que los ánimos no estaban caldeados cuando el ganador del Oscar tomó su celular para sacarle fotos a su esposa, a quien luego abrazó y besó ante las cámaras, demostrando que el momento previo había sido un malentendido.

Heidi Klum y Tom Kaulitz salen de St-Barth en barco durante sus vacaciones de año nuevo. Las celebridades parecian muy acarameladas abrazándose y besándose durante su paseo Eliot Press/The Grosby Group

La modelo Heidi Klum también eligió los paisajes caribeños de St. Barths para sus vacaciones con su marido, el músico Tom Kaulitz. Luego de haber sido vista realizando un topless en la playa, Klum fue fotografiada a puro beso con su esposo mientras emprendían un romántico viaje en barco.

Heidi Klum y Tom Kaulitz, muy mimosos en un romántico paseo en barco Eliot Press/The Grosby Group

Mark Walhberg , en tanto, fue visto disfrutando de las playas de Barbados . El actor se encuentra vacacionando allí con su esposa, la modelo estadounidense Rhea Durham y sus cuatro hijos, Ella, de 20 años; Michael, de 17; Brendan, de 15; y Grace, de 13.

Según informó días el periódico The Daily Mail, el protagonista de Ted pasó la Navidad en la ciudad tropical y también recibió allí el 2024 en familia. En diálogo con revista People, la estrella de Hollywood habló de cómo cuida su físico. “Si no hago ejercicio por la mañana, me resulta muy difícil hacerlo hacia el final del día”, contó e hizo una salvedad. “Tengo ganas de faltar al gimnasio casi todos los días, pero si tomo atajos, entonces no puedo estar en mi mejor forma. Todo lo que he hecho, en lo que he tenido éxito, lo he logrado haciendo el trabajo”.

Mark Wahlberg se encuentra de vacaciones junto a su esposa, Rhea Durham y sus cuatro hijos, en Barbados Backgrid UK/The Grosby Group

La modelo brasileña Alessandra Ambrosio eligió como destino para sus vacaciones las playas de Florianópolis en las que fue fotografiada refrescándose como consecuencia del fuerte calor.

En octubre de 2023, la top model ya se había tomado unos días de descanso en Santa Monica, en Los Ángeles, junto a un grupo de amigos, escenario en el que tomó sol, jugó al voley y se sacó fotos, tanto sola como en grupo. En esta oportunidad, en cambio, viajó a Florianópolis no solo con amigos sino también con su familia.

La top model Alessandra Ambrosio se refrescó en el mar para huir del calor. La estrella se encuentra pasando las vacaciones en Florianópolis, en el sur de Brasil, junto a amigos y familiares Backgrid/The Grosby Group

El consolidado matrimonio de estrellas conformado por el cantante Nick Jonas y la actriz Priyanka Chopra viajó a Cabo San Lucas, México, junto a su pequeña hija, Malti Marie.

¡Papá cariñoso! Nick Jonas y Priyanka Chopra son vistos en la playa con su hija Malti Marie y su familia durante unas vacaciones en Cabo San Lucas, México Backgrid/The Grosby Group

La pareja le dio la bienvenida a la niña en enero de 2022 a través de un vientre de alquiler. En su primer Día de la Madre, Chopra le había dedicado emotivas palabras a Malti. “No podemos evitar reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos estado, que ahora sabemos que muchas personas también han experimentado. Después de más de cien días en la UCI, nuestra pequeña finalmente está en casa”, escribió, en relación al estado de salud de su hija, quien nació de manera prematura.

¡Piedra libre! Pese a que intentó pasar inadvertida, Priyanka Chopra fue descubierta junto a su hija, disfrutando de sus vacaciones en México Backgrid/The Grosby Group

“El viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe, y aunque para nosotros fueron unos meses desafiantes” , remarcó la actriz en un posteo de Instagram y sumó: “Lo que queda muy claro, en retrospectiva, es cuán precioso y perfecto es cada momento”.

