En fotos: el Pollo Álvarez y Tefi Russo celebraron con amigos su tercer aniversario de casados

Momento de festejo para el Pollo Álvarez y Tefi Russo . El matrimonio decidió celebrar el sábado por la noche en un conocido pub su tercer aniversario de casados.

Para ello, invitaron a compañeros de trabajo y amigos, quienes se mostraron muy felices de poder acompañar a la pareja en una celebración tan especial. Estuvieron presentes, entre otras figuras, Cande Ruggeri y su novio Nicolás Maccari, Paul y Willy García Navarro, Mariel Di Lenarda y el productor Federico Hoppe junto a su pareja, la bailarina Macarena Rinaldi.

El Pollo y Tefi, impecables Gerardo Viercovich - LA NACION

A comienzos de noviembre de 2019, tres meses después de haber dado el “sí, quiero” en el registro civil, el conductor y la cocinera oficializaron su relación en lo que fue un encuentro íntimo entre familiares y amigos cercanos. La ceremonia y la fiesta al aire libre se llevó a cabo en el salón La Herencia, en Pilar.

Mariel Di Lenarda, coconductora de Nosotros a la mañana, sonriente Gerardo Viercovich - LA NACION

Tefi había optado por un vestido muy sencillo, con escote en la espalda y un tajo pronunciado sobre la pierna derecha. El conductor de Nosotros a la mañana, por su parte, eligió un clásico traje negro con moño. Después de la boda, y antes de que comience la fiesta, la pareja se acercó hasta la puerta del salón para hablar con la prensa.

Festejo por los tres años de casados de Tefi y el Pollo Gerardo Viercovich - LA NACION

La pareja se conoció en 2017, cuando ella fue de invitada a cocinar al programa de KZO Con amigos así, y después de algún tiempo se oficializó el romance, con presentación familiar incluida. Russo, además, es madre de Mimi.

Paul y Willy García Navarro Gerardo Viercovich - LA NACION

En 2021, Tefi y el Pollo atravesaron una crisis en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. “La pasé horrible, se me cerró el estómago dos semanas enteras. ¡Una bolud...! Estoy muy verde para estas cosas, nunca me pasó, nunca lo elegí y sinceramente no nos había pasado. Y en el momento en el que se instala la crisis se arma una bola que no la podés frenar y la noticia se multiplica a un nivel demencial que no para”, dijo Russo en el programa Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe, en look total black, tendencia del festejo Gerardo Viercovich - LA NACION

La conductora agregó que “nunca estuvo mal” con su esposo, que simplemente se trató de una crisis pasajera. “Se armó algo enorme y lo tratamos de naturalizar, nos preguntaron si estábamos separados y quisimos alivianar el rumor diciendo que son crisis que pasa cualquier familia, de tener épocas mejores o peores, pero nos salió el tiro por la culata porque se hizo un rumor más grande”, contaba Tefi por entonces.

Amigos y compañeros de trabajo, presentes en el festejo de la pareja Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, en diálogo con LA NACION, el Pollo también había hablado de ese momento de crisis. “Estamos muy bien. Lo cierto es que la pandemia no fue fácil para nadie y tenemos altos y bajos como cualquier pareja. Lo importante es que estamos muy bien, súper cómodos, contentos y disfrutando ”, expresaba el conductor, quien reveló si Tefi mejoró sus dotes para la cocina. ¡No! Ya se resignó. Soy un inútil en la cocina. A veces quiero cocinar algo y la tengo atrás diciendo: ‘No pudo creer lo que estoy viendo’. La pone mal porque soy un inútil. Cuando vivía solo pedía delivery y ahora tengo comida casera y rica porque ella cocina como los dioses”, declaró.

Teffi y el Pollo, radiantes Gerardo Viercovich - LA NACION

En cuanto a su aporte en la cotidianidad, el conductor hizo una salvedad: “Estamos en 2021, cada uno tiene sus tareas en la casa. Yo lavo los platos, ordeno y levanto la mesa con Mimi. Lavo la ropa, bueno, la pongo en el lavarropas y después la cuelgo y saco la basura. Nos distribuimos”.

Cande Ruggeri y Nico Maccari Gerardo Viercovich - LA NACION

En la misma charla, Álvarez habló de sus deseos de ser padre con Russo. “Ese es nuestro tema porque nos amamos mucho, nos elegimos y estamos súper cómodos uno al lado del otro. No nos apuramos y esperamos que el tiempo lo decida. Ella ya es mamá y no está preparada para un segundo hijo y yo quiero ser papá. Es un tema de conversación recurrente y no sabemos qué puede pasar con eso porque ni yo quiero que ella sea mamá sin querer serlo ni ella quiere que yo no sea papá. No queremos privar al otro de su deseo y estamos viendo. Optamos por esperar”, expresó el conductor.

Cande mostrando su pancita de embarazada Gerardo Viercovich - LA NACION

Además, el Pollo se refirió al lindo vínculo que lo une con Mimi, hija de Tefi. “Nos llevamos bárbaro. Es un amor de persona, linda, buena. Cualquiera que me conoce sabe que me gustan los chicos y me dicen que sería un gran papá, pero tampoco quiero presionar a Tefi porque así las cosas no me gustan. Ser papá es un gran deseo de siempre y estoy preparado para asumirlo en algún momento. Los dos somos muy relajados y nos amamos y jamás nos vamos a lastimar, al menos queriendo. Que sea lo que tenga que ser. Por ahora no estamos apurados y nos damos el lujo de disfrutar de otras cosas”.