escuchar

Desde que oficializaron su romance en julio pasado, Thelma Fardin y Nico Riera se volvieron inseparables. Declaraciones románticas en las redes sociales, escapadas al mar y a la nieve y algunos eventos porteños los muestran felices y enamorados.

Después de pasar unos días en el sur argentino, la joven pareja asistió a la presentación de El día que volvieron los colores, un libro escrito por Erica Pincever y Ro Ferrer que habla del abuso sexual infantil. La cita fue este martes por la noche en una librería del barrio de Palermo y la actriz fue una de las invitadas especiales para hablar del tema debido a su experiencia personal.

Thelma Fardin junto a la autora del libro Érica Pincever en plena presentación. "Fuimos capaces de reponernos de las heridas... La única manera de salir de los lugares de violencia es colectiva", compartió la actriz en una de sus stories Gerardo Viercovich

El actor no sólo la acompañó sino que la sostuvo cuando el relato literario sumergía a Fardin en los recuerdos del doloroso episodio que la llevo a denunciar a Juan Darthés frente a la justicia nicaragüense. A pesar de la crudeza del tema, los tortolitos se mostraron muy sonrientes y compinches y no ocultaron su amor frente a las cámaras.

Thelma Fardin y Nico Riera muy sonrientes en el lanzamiento de El día que volvieron los colores, un libro que habla del abuso sexual infantil Gerardo Viercovich

Thelma Fardin fue una de las invitadas especiales para hablar de abuso sexual y diversidad y su novio la sostuvo de cerca Gerardo Viercovich

Black & White: mientras que la actriz eligió un look sobrio de pantalón negro y camisa blanca, el actor optó por un atuendo más informal con jeans y remera rocker Gerardo Viercovich

La pareja se conoció en mayo pasado sobre las tablas del teatro Regina, donde ambos protagonizaban Plagio, la obra de José María Muscari Gerardo Viercovich

Miradas cómplices, sonrisas enamoradas y abrazos durante toda la velada confirmaron que su romance va viento en popa Gerardo Viercovich

Después de la presentación, Thelma Fardin y Nico Riera disfrutaron de la velada Gerardo Viercovich

Tras finalizar la presentación, Fardin y Riera se retiraron del lugar ante la vista de los curiosos y caminaron en busca de su auto, que estaba estacionado a unas cuadras del lugar. El recorrido que separaba la librería del estacionamiento le permitió a los fotógrafos presentes hacer imágenes de ellos mucho más relajadas, donde la pareja volvió a regalar varias sonrisas y miradas pícaras.

Thelma Fardin y Nico Riera fueron capturados por los flashes al finalizar el evento Gerardo Viercovich

Lejos de enojarse, los actores se rieron e hicieron comentarios cómplices que dejaban entrever su timidez Gerardo Viercovich

Para protegerse del frio, la actriz sumó una campera blanca y un pañuelo de colores a su look black and white Gerardo Viercovich

¡Prueba superada! Después de algunos minutos y varios flashes, Thelma y Nico lograron refugiarse en el auto gris del actor Gerardo Viercovich

A bordo del automóvil, la pareja no dejó de sonreír aunque por momentos mostraba cierta timidez por el asedio de la prensa Gerardo Viercovich

Si bien hasta el momento ellos habían compartido en sus redes algunas salidas juntos, esta es la primera vez que se muestran en público en un evento Gerardo Viercovich

Thelma Fardin y Nico Riera retirándose de Eterna Cadencia, una reconocida librería en el barrio de Palermo Gerardo Viercovich

Mientras ella busca algo en su cartera, él sonríe ante el lente de los fotógrafos Gerardo Viercovich

La pareja de actores oficializó su romance en julio pasado con una tierna postal Gerardo Viercovich

Después de varios minutos, los tortolitos abandonaron el lugar con rumbo desconocido Gerardo Viercovich

Si bien la pareja ya compartió algunas imágenes de salidas en sus redes, esta era la primera vez que se mostraron juntos públicamente.

Es la historia de un amor...

Los rumores duraron poco. Ni bien comenzó a circular la posibilidad de un affaire entre ellos, Nico Riera salió a confirmar la noticia a través de su cuenta de Instagram, publicando una imagen de los dos en la playa. “Te amo Thelma Fardin”, escribió el ex Casi Ángeles una madrugada de julio, confirmando lo que empezaba a ser una sospecha.

Dos instantáneas, la primera sonriéndole a la cámara y la segunda donde ella está dándole un beso a él en la mejilla, fueron suficientes para entender que su romance venía en serio. Inmediatamente, los fanáticos fueron a la cuenta de ella donde, al día siguiente, encontraron una nueva declaración: “Mar, frío, vos y yo. Qué hermoso encontrarnos”, expresó Fardin junto a una postal súper abrigados, con el mar de Chapadmalal de fondo.

Sin embargo, días atrás, la actriz había hecho una reflexión sobre la felicidad que ya daba indicios del gran momento personal que estaba viviendo. “Creo que si guardamos - o recuperamos - la sonrisa y el asombro, somos jóvenes (o sea niños, o sea felices) para siempre. Aunque siempre no existe, pero podemos guardar ahí, en un rincón inventado, la sonrisa que nos rescate. La sonrisa puede ser un lugar a donde ir. (La última era la pose, pero más lindo reírse, ¿no?)”, escribió junto a tres postales suyas en una sesión de estudio.

Riera y Fardin se conocieron sobre el escenario del teatro Regina, donde en el mes de mayo estrenaron Plagio, una obra dirigida por José María Muscari. Al parecer, el flechazo fue instantáneo, ya que apenas dos meses después los actores salieron a blanquear lo que les pasaba.

En las últimas horas, Thelma y Tacho compartieron imágenes de su estadía en San Martín de los Andes, donde disfrutaron de la nieve, el snowboard y las atracciones del lugar. “¿Cuántas son las probabilidades de encontrarse? ¿Cuánto el trabajo que hay que hacer para comprenderse? A todas las dificultades de cualquier vínculo le sumamos abroquelarnos para que no entre el ‘hateo’ gratuito. Ir por pista negra, o fuera de pista, es correr riesgos. Pero ESA adrenalina y ese placer son inigualables. Como nosotros, juntos”, escribió ella en su cuenta de Instagram, junto a dos fotografías donde se los ve con coloridos trajes en el Cerro Chapelco.

A pesar de la diversión, Fardin parece haber sufrido los riesgos de quienes no están tan acostumbrados a este deporte extremo. “En la segunda (foto) mi cara de: me fisuré el coxis. ¿Cuando metimos fuera de pista? No. Cuando nos íbamos por pista verde”, contó mientras su cara reflejaba el dolor en una selfie tomada por su novio.

Por su parte, Tacho retrató una secuencia de abrazos y besos junto a la tabla de snowboard. “Semanita de nieve y amor con mi barilochense favorita”, posteó el actor. “Gracias por compartir conmigo esa ternura que no le abrís a casi nadie, por ser tan hermoso compañero en esta locura que me toca de vida. El mundo es más liviano estallando de risa juntos”, le respondió ella enamorada. Sin embargo, el ida y vuelta no se terminó ahí. “Siempre bien juntitos, así somos más fuertes”, remató él mientras los seguidores morían de amor.

LA NACION