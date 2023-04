Marley se va del país sin Mirko: los motivos

escuchar

Tras su experiencia con The Challenge Argentina, Marley se va del país para embarcarse en un nuevo proyecto de la mano de Telefe. El conductor viaja a Colombia para dar comienzo a las filmaciones de una nueva propuesta que lo tendrá como presentador.

Telefe confirmó que el experimentado conductor estará al frente de una nueva edición de Expedición Robinson, que se llevará a cabo en una isla desierta. En este caso, el reality no contará con participantes famosos y quienes concursen por el gran premio del programa deberán ingeniárselas para sobrevivir en un paraje natural sin las comodidades de la vida moderna.

En esta competencia extrema, alrededor de 20 participantes formarán parte de la propuesta. Con este nuevo proyecto, Telefe sigue apostando por formatos de gran acogida por el público dentro del furor de los realities con apuestas como Masterchef o Gran Hermano.

Según trascendió, Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, viajará a Colombia en las próximas horas y, como curiosidad, está previsto que su traslado se realice sin la compañía de su hijo Mirko, de cinco años, que quedaría al cuidado de la familia.

Marley posee una gran experiencia a sus espaldas en la conducción de realities. Su último trabajo como conductor de estos formatos fue para The Challenge Argentina, el desafío de Telefe que supuso un reto especial para el conductor porque le permitió trabajar codo a codo con colegas de los Estados Unidos, Inglaterra y Australia y además hacer el mundial de The Challenge en Sudáfrica y en inglés para Paramount+. El reality combinó convivencia, aislamiento y competencias que requirieron de una combinación de habilidades físicas y mentales. Los 18 famosos qye participron de este reality fueron Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

En cuanto a su nuevo proyecto en Colombia, en una charla con LA NACION Marley adelantó semanas atrás: “Mis realities preferidos son Survivor y La voz. Hace diez años que estoy tipo pájaro carpintero, diciéndole al canal y a las distintas gerencias que hagan Survivor. Soy fanático y vi las 43 temporadas de los Estados Unidos. El 1º de marzo empieza la 44 y ya estoy excitado porque soy muy fan”.

Respecto a los condicionantes que lo obligarán a estar separado de su hijo -que está en preescolar- durante el tiempo que duren las filmaciones, Marley explicó: “Cuando Mirko era más chico yo me iba de viaje y él desaparecía de la escuela por dos o tres meses, pero el año pasado viajé a Sudáfrica, a España, a Qatar y a Suiza y todo sin mi hijo. Sin embargo, armamos una especie de calendario para que entendiera los días que yo no estaba y los tachaba en un almanaque: yo le dejaba un pequeño regalito para que abriera todos los días y tachaba el día”, reveló.

A pesar de ello, el conductor reconoció que le costó “muchísimo” estar lejos del pequeño. “Fue terrible. Hablaba con mi familia y me decían que estaba re bien, que obviamente me extrañaba, pero estaba muy bien. No quería cortarle su rutina y funcionó perfecto, lo entendió. Le dije que como yo tenía responsabilidades, también él las tenía y la escuela era la principal. Quiero armarle esa estructura en la que tenga responsabilidades de principio a fin. Lo mismo va a pasar este año. Cuando esté de viaje hablaremos todos los días, me visitará dos semanas y se volverá, porque si no le cambio demasiado la vida”.

