En plena pandemia, Mary Kate Olsen solicitó un "divorcio de emergencia" de Olivier Sarkozy

Tras cinco años de matrimonio , Mary Kate Olsen y Olivier Sarkozy dieron por terminada su relación amorosa. Según informó el sitio Page Six, la pareja está atravesando un polémico divorcio que se vio afectado por la pandemia del coronavirus, pero que no sería en los mejores términos.

La diseñadora de moda y actriz presentó el 17 de abril la demanda de separación en Nueva York , en la que alegó que "su matrimonio se había terminado y su relación estaba irremediablemente rota". Pero no recibió la respuesta esperada: con motivo del confinamiento para evitar la propagación del Covid-19, no se aceptaban este tipo de solicitudes en ese momento.

Pasado más de un mes, Olsen volvió a presentar la solicitud, ya que su marido rescindió el contrato de alquiler de su casa sin su consentimiento y no tiene donde vivir. "Esta demanda es una emergencia: mi marido espera que me mude fuera de mi casa el lunes 18 de mayo, mientras la ciudad de Nueva York está paralizada debido a la pandemia. Estoy asombrada de que mi marido intente privarme del hogar en el que hemos vivido y, si triunfa, no solo perderé mi hogar sino que me arriesgo a perder mis objetos personales", aseguró la diseñadora, quien además contó que dialogó con el abogado del medio hermano del expresidente francés Nicolas Sarkozy para que la ayude a quedarse en su departamento.

Mary Kate Olsen y Olivier Sarkozy se casaron en noviembre de 2015, en Manhattan Crédito: The Grosby Group

Mary Kate, quien según los papeles que presentó está en crisis hace más de seis meses con su marido, subrayó que le va a ser muy complicado encontrar casa en medio de la fuerte crisis que vive la ciudad a raíz de la pandemia de coronavirus.

Además, Olson pidió que se mantenga lo acordado en el acuerdo prenupcial y que Olivier continué haciéndose cargo de su seguro dental y médico. Cabe destacar que Mary Kate y su hermana, Ashley, tienen una fortuna estimada en más de nueve millones doscientos mil dólares.

Olson y Sarkozy fueron relacionados por primera vez en mayo de 2012. Los 16 años de diferencia entre la actriz y el banquero francés no fueron un impedimento para que, en noviembre de 2015, contrajeran matrimonio en Manhattan.