En Salta y en Buenos Aires: Florencia Peña dio detalles de su doble fiesta de casamiento con Ramiro Ponce de León

Pese a los embates y las constantes críticas a las que se ve expuesta, Florencia Peña está feliz. Es que la actriz y conductora no solo dejó atrás las críticas que recibió por su debut en América TV con su programa LPA, sino que logró, luego de una larga batalla y una campaña en los medios, recuperar la cuenta de Instagram que había sido dado de baja por infringir sus normas. En un móvil con Intrusos en el Espectáculo, y en pleno preparativo de lo que serán los festejos de su boda con el abogado salteño Ramiro Ponce de León, la actriz reveló cómo se enteró del regreso de su cuenta y dio detalles sobre las dos fiestas que planea ofrecer a sus familiares y amigos para celebrar el amor.

En el marco de la presentación de Más respeto que soy tu madre, film que verá la luz el próximo jueves en las salas de todo el país, Peña reconoció que pensó que no iba a recuperar su usuario de Instagram. “Esa cuenta ya estaba velada”, bromeó con Florencia de la V, conductora del envío de noticias de la farándula. “ Yo soy un junco que me doblo pero no me rompo, y llegué hasta el Papa para hablar de este tema porque obviamente me parecía tan injusto que dije ´no me van a ganar´ ”, reveló.

“Cuando yo siento que algo no está bien, que sucede y no debería haber sucedido de esa manera, ahí me agarra el escorpio fuerte. Moví cielo y tierra hasta que logré hablar con alguien de Instagram”, repasó la actriz y prefirió no dar nombre del intermediario. Según explicó, y sin mencionar los motivos que le dieron y por los que le levantaron la cuenta porque “fue en términos confidenciales”, les aseguró que lo que argumentaban no era verdad. Luego de pedirle que chequee el caso, el hombre en cuestión le aseguró que se trataba de un tema cerrado. Sin embargo, ante la insistencia de Peña y su intención de llegar hasta las últimas consecuencias de la mano de sus abogados, decidió pedir en Estados Unidos que revisaran lo sucedido.

¿Cómo se enteró la actriz de la reactivación de su usuario? A través de sus mismos fans. “Estábamos en Cafayate, yo me había ido por lo de mi casamiento a ver el lugar, y de repente me llama Renzo, que es mi community manager, y me dice: ‘¡Flor, tus fans dicen que volvió tu cuenta!´”, detalló. “ No puedo explicar la felicidad. Parece una boludez. Uno dice, un Instagram, pero era mi trabajo de muchos años. Todo mi material y además una injusticia total ”, agregó.

Por último, Peña desmenuzó cuál fue el problema que llevó a que desde las oficinas del país del norte decidieran dar de baja su usuario. “El problema son las denuncias falsas que me hacían con respecto a cosas que no sucedían. Denunciaban cosas que no eran verdad. Y como Instagram no chequeó, y como yo ya venía teniendo muchas denuncias porque básicamente me vienen persiguiendo bastante, Instagram leyó una cuenta con muchas denuncias y la levantaron”. Peña culpó así al algoritmo, un producto de la inteligencia artificial que no pudo detectar que lo que señalaban como prohibido en sus posteos quienes la acusaban no era verdad. “Me ponían que era pornografía”, confesó sobre el final, y explicó que mandó el material a la empresa para que chequeen que eso no era cierto . “Resulta que esas denuncias no tenían asidero e Instagram me dio la razón”, completó.

Una celebración doble

Sobre el final de la charla, Peña se tomó unos minutos para hablar de su casamiento con Ponce de León. La actriz reveló que está armando el evento con Claudia Villafañe y su empresa, Plan V, y que la fiesta en Salta la harán en Cafayate. “Es hermoso el lugar, y tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra historia de amor, con cómo nos conocimos. Nos parece que es un lugar que nos representa”, reconoció.

“Nos representa Salta porque él es salteño y tiene mucha gente que lo quiere. Vamos a ir a su tierra y después festejaremos en la mía”, explicó. Además, contó que en Salta se van a casar en un espacio pegado a la montaña con familiares y personas muy cercanas y que en la ciudad de Buenos Aires lo harán con amigos. Por último, confirmó que lucirá dos diseños cada noche, pero no quiso dar el nombre del diseñador que se encargará de los vestidos. “Los de allá van a ser más campestres, un poco más de la onda del lugar, y acá van a ser más yo, bien en pelotas”, dijo, con su ya conocido humor.