Only Murders in the Building: un nuevo adelanto da pistas sobre la nueva temporada con la aparición de Meryl Streep

escuchar

La comunidad de buenos vecinos y expertos cazadores de asesinos del edificio Arconia se agranda. Para la tercera temporada de Only Murders in the Building, la comedia creada por John Hoffman (Grace & Frankie) y Steve Martin y protagonizada por él mismo, Martin Short y Selena Gomez ya había subido la apuesta desde el final de la anterior con la aparición de Paul Rudd como Ben Glenroy, un actor enemistado a muerte -literalmente- con el personaje de Martin, Charles Haden-Savage. Pero si quedaba alguna duda de que la serie –sus dos temporadas están disponibles en Star+– es una de las más populares de los últimos tiempos, alcanzará con ver el nuevo adelanto lanzado esta semana para dejarlas de lado. El teaser de treinta segundos estrenado durante la transmisión de los premios Oscar retoma la última escena de la temporada anterior y da indicios sobre la nueva investigación que emprenderán Charles, Oliver (Short) y Mabel (Gomez) pero sobre todo se ocupa de presentar, brevemente, a la nueva incorporación del elenco: Meryl Streep.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

Aunque la noticia sobre la participación de Streep en el programa ya se había revelado a principios de año, cuando Gomez aprovechó el comienzo del rodaje para grabar un video de Tik Tok con sus antiguos compañeros: Rudd, la comediante Andrea Martin -que volverá para interpretar a la novia maquilladora de Charles- y Streep, caracterizada como su personaje, del que se vio apenas un rápido vistazo en el adelanto de esta semana.

Sin detalles precisos ni un nombre, del papel de Streep solo se puede confirmar que la actriz no se interpretará a sí mismas, una de las posibilidades que barajaban los fanáticos de la serie teniendo en cuenta que desde la primera temporada los guiones jugaban con la aparición de estrellas como vecinos del edificio en el que transcurría la trama. Si en los primeros episodios Sting se contaba entre los sospechosos del homicidio y Amy Schumer intentaba aprovechar la fama del trío, no parecía tan descabellado que ese papel, casi un cameo, lo ocupara ahora Streep.

Sin embargo, en el teaser de la nueva temporada, cuya fecha de estreno aún no fue revelada, se muestra a la actriz, tres veces ganadora del Oscar, como parte del elenco de la obra montada por Oliver y encabezada por Charles y el personaje de Rudd. Por lo tanto, será parte de un nuevo crimen que los protagonistas tendrán que resolver “¿Quiénes somos sin un homicidio?”, se pregunta resignada Mabel ante el desconcierto de sus amigos y socios en el video que da cuenta que el uso de flashbacks volverá a formar parte de la construcción narrativa de la serie.

Paul Rudd como Ben Glenroy en Only Murders in the Building star +

La comedia, ganadora de tres premios Emmy y nominada a cuanto galardón se reparta en Hollywood, comenzó casi como un experimento cuando el productor Dan Fogelman, responsable de This is Us, le propuso a Hoffman que se reuniera con Martin para intentar crear una nueva serie. De aquel encuentro surgió la posibilidad de hacer una comedia que girara en torno a la obsesión actual por los podcasts sobre crímenes verdaderos, a lo que luego sumaron el escenario: un elegante y misterioso edificio en el corazón de Manhattan. Lo que sucedió después ya se sabe: la primera temporada se estrenó en plena pandemia y se convirtió en el antídoto perfecto para la catarata de series oscuras que los espectadores tenían a mano. De repente, una comedia policial con dos leyendas del género haciendo equipo con una joven estrella pop se reveló como la fórmula del entretenimiento ideal que nadie pudo anticipar. Y lejos de perder fuerza en la segunda temporada, el programa logró aprovechar todos sus méritos para seguir adelante y abrir la trama hacia la tercera. Que, además de traer de regreso al querido e hilarante trío, se dará el permiso de salir de los límites del edificio para volver a cruzarse con una muerte violenta y darse el lujo de sumar a Rudd, gran comediante por derecho propio, y a la inigualable Streep, lista para divertir y divertirse con ellos.

LA NACION