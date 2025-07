Enemigas íntimas: revelan el desagradable apodo que Gwyneth Paltrow le puso a Winona Ryder

Eran inseparables hasta que el odio hizo que nunca más se cruzaran. Ahora, un cuarto de siglo después, se reveló el momento exacto en el que dejaron de ser amigas, pero también el desagradable apodo que Gwyneth Paltrow le puso a Winona Ryder cuando tomaron caminos separados.

La encargada de dar a conocer esos datos que hasta el momento se habían mantenido en secreto fue Amy Odell, la autora de la nueva biografía de la blonda empresaria, que lleva por título simplemente Gwyneth.

Según la autora, la exnovia de Brad Pitt y Ben Affleck comenzó a llamar en público a su amiga “Vagina Ryder” luego de sospechar que la protagonista de El joven manos de tijera estaba inventando historias sobre ella.

Odell asegura en el libro que el distanciamiento entre ellas se produjo en 1997, luego de que Paltrow se separara de Pitt y antes de que comenzara su sonado romance con Affleck, el mejor amigo de Matt Damon, en ese entonces pareja de Ryder.

Luego de la separación entre los protagonistas de Seven: los siete pecados capitales, la actriz se instaló en el departamento de Winona en Nueva York, pero la convivencia no resultó del todo armónica.

Con el mismo corte de pelo y un look similar, las actrices solían mostrarse juntas en las noches de Nueva York Ron Galella, Ltd.

Los peores momentos estuvieron marcados por supuestos robos. Según Odell, Winona le contó a Damon en al menos dos oportunidades que habían desaparecido cosas de su casa. Y mientras el actor se mostró empático con su novia, Paltrow comenzó a instalar la idea de que la protagonista de Generación X solo inventaba esas historias para llamar la atención.

“Damon la consoló, pero Gwyneth y Affleck creyeron que Ryder inventó los robos como una estratagema para llamar la atención”, escribe Odell en el libro, según un adelanto dado a conocer por Daily Mail y Page Six.

Lejos de comprender que Damon le creyera a su pareja, Paltrow se mostró muy molesta porque el actor no se sumaba a su teoría y, desde ese entonces, empezó a mostrarse muy poco amigable con él. “A partir de ese momento, la amistad entre las dos actrices comenzó a deteriorarse cada vez más y fue allí cuando Gwyneth comenzó a llamar a Winona ‘Vagina’ Ryder”, afirma Odell.

Winona tuvo una relación con Matt Damon que duró tres años Archivo

People, por su parte, informa que en otra parte del libro se menciona que otro de los disparadores del conflicto entre la estrella de Hollywood y la hija de Blythe Danner fue el rol protagónico de Shakeaspere apasionado. “Después de que los medios informaran que Gwyneth robó el guion a Ryder de su mesa de café, les dijo a sus amigos que Ryder había iniciado el rumor e insistió en que había recibido el guion a través de su agente”, alega la autora.

Si bien ninguna de las dos dio nunca dio precisiones sobre lo ocurrido, en 2009 Paltrow escribió en el blog de su empresa sobre una “enemiga” que quería verla desaparecer. “En aquellos tiempos, tenía un ‘amienemiga’ que, al parecer, estaba empecinada en acabar conmigo”, escribió Paltrow en aquel momento.

“Esta persona hizo todo lo posible por hacerme daño. Estaba profundamente molesta, estaba enojada. Sentía todas esas cosas que te invaden cuando descubrís que alguien que creías que te quería en realidad era venenoso y peligroso”, continuó.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck Stephane Cardinale - Corbis - Sygma

Y reveló: “Me contuve para no contraatacar. … Pero un día me enteré de que algo desafortunado y humillante le había sucedido a esta persona. Y mi reacción fue de profundo alivio y felicidad". Muchos creyeron entender que se refería al altercado en una tienda que, en 2001, terminó con Ryder presa por robo.

Otra amistad rota

La biografía de Paltrow también da cuenta de cómo se rompió la amistad de la actriz con Madonna, luego de volverse inseparables mientras ambas residían en Londres. Un par de encuentros fueron suficientes para que encontraran varios puntos en común: el interés por la espiritualidad, por el cuidado del físico y por la práctica del yoga. También compartían personal trainer y hacían juntas la rutina de entrenamiento.

“Todo lo que yo he pasado, ella lo pasó diez veces peor y diez veces más”, aseguró Paltrow sobre Madonna en 2006, según publicó Us Weekly. “Ella me da buenos consejos sobre cómo decir que no y cuidarme”, agregó.

Madonna y Paltrow en 2010 Grosby Group

Parecía que las dos rubias iban a compartir una amistad eterna, hasta que se dejaron de mostrar juntas. Si bien ninguna reveló el motivo de la distancia, en los medios se especuló sobre algunas diferencias personales entre ellas. Gwyneth sugirió en una entrevista que concedió en el 2010 que una amiga muy cercana se había “portado mal”, pero no dio nombres.

“La relación llegó a un punto de ruptura cuando Madonna apareció en una isla donde Gwyneth y Martin estaban de vacaciones”, escribió Odell en el libro. “Madonna parecía saber que Gwyneth estaría allí, lo que a Gwyneth le pareció extraño”.

Según Odell, la intérprete de “La isla bonita” insistió en que la pareja, que estuvo casada de 2003 a 2016, se uniera a ella para cenar. Ya todos juntos en una mesa, Madonna supuestamente “se enfureció con su hija Lourdes”, algo que hizo que Paltrow y Martin se sintieran “disgustados por su comportamiento” y la situación que se generó en la mesa.

“Ya no puedo estar cerca de esta mujer”, le habría dicho el líder de Coldplay a su entonces esposa. “Es horrible”. Paltrow estuvo de acuerdo con su marido y en ese momento rompió su amistad con Madonna.