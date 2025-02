“Esa fue una mala decisión”. Kate Hudson y la bronca de rechazar un film que luego fue un verdadero éxito

Desde su rol en el film Casi famosos, Kate Hudson se convirtió en una intérprete muy querida por el público. Su carrera, a pesar de los altos y bajos, está atravesada por grandes éxitos y personajes que la convirtieron en una gran estrella. Sin embargo, en una reciente entrevista Kate reveló que hubo una oferta a la que no le prestó la merecida atención, y que por eso se siente profundamente arrepentida.

En una nota con el podcast Capital Breakfast, Hudson confesó que estuvo muy cerca de protagonizar El diablo viste a la moda, debido a que fue candidata a trabajar en esa película, junto a otros nombres que también estaban en carpeta, como el de Rachel McAdams, Natalie Portman, Kirsten Dunst y Scarlett Johansson. Pero reveló que ella decidió no luchar por ese papel, que luego terminó en manos de Anne Hathaway, en uno de los mayores hitos de su carrera.

Y en el marco de la nota, Kate detalló al respecto: “Esa fue una mala decisión. Fue algo del momento en el que surgió, porque fue una de esas cosas que no podía hacer, y aunque tendría que haber hecho lo posible para que sucediera, no lo hice. Y cuando más adelante pude ver la película terminada, me di cuenta del error”.

Más adelante y sobre ese mismo tema, la protagonista de Cómo perder a un hombre en diez días remarcó que “todo pasa por una razón”, pero no dejó de lamentar no haber organizado su agenda de compromisos de un modo en el que hubiera podido trabajar en El diablo viste a la moda. “Es increíble, porque son esos momentos en los que la gente está filmando en distintos tiempos” aseguró Hudson, y concluyó: “No es que no trabajás ahí porque no querés hacerlo, es que no trabajás ahí porque estás ocupado con otra cosa. Y eso es un dolor de cabeza”.

Kate Hudson y sus ganas de volver a un rol muy popular

En el año 2003, Cómo perder a un hombre en diez días se convirtió en un éxito inesperado. La comedia romántica protagonizada por Kate Hudson y Matthew McCounaghey fue uno de los estrenos más taquilleros de ese período, y se consolidó como un film que los espectadores vieron y revieron innumerables veces durante los años posteriores. Por ese motivo es que la posibilidad de una segunda entrega siempre fue una expresión de deseo por parte de los fans, y de las propias estrellas del film. Y en una entrevista que data de hace unos meses, Hudson dio una posible buena noticia al respecto.

En una nota con el ciclo Watch What Happens Live, la protagonista del mencionado largometraje opinó sobre la posibilidad de una segunda parte: “Creo que los estudios siempre están pensando en eso”. Y más adelante, Hudson agregó: “Todo lo que importaría es el guion, y si Matthew y yo estamos de acuerdo al respecto. Creo que los dos estamos totalmente dispuestos, pero simplemente es algo que nunca se dio”.

Durante el año 2023, y para celebrar los veinte años de Cómo perder a un hombre en diez días, los protagonistas del título compartieron un vivo de Instagram en el que repasaron las escenas de besos y sus momentos favoritos en el set. En esa charla, ambos intérpretes también respondieron las preguntas de sus seguidores.

“Es tan increíble que hayan pasado veinte años”, dijo Hudson al comienzo del vivo. McConaughey también reveló que ha recibido por lo general siempre buenas críticas respecto a la película. “He estado con gente mirándola y he podido observar que quienes la ven, se divierten”, dijo sobre la conexión de la audiencia con el papel de Andie de Hudson o el suyo de Ben.

Los actores también bromearon sobre su pose espalda con espalda en el póster de la película, que fue imitada una y otra vez, e incluso comentaron cuán icónico se volvió ese vestido amarillo desde que Hudson lo usó en la ficción. Durante su chat en vivo, las estrellas adivinaron qué estarían haciendo ahora sus personajes. Mientras que Hudson fantasea con que Andie y Ben sigan juntos y con hijos, McConaughey sugirió: “Todavía están en su luna de miel… Y ella todavía está con el vestido amarillo”.

