Esteban Lamothe será el reemplazo de Luciano Castro en la obra Desnudos: “Voy a hacer mi propia versión”

Al éxito de su protagónico en La 1-5/18, Esteban Lamothe suma un trabajo más: a partir de enero se subirá a las tablas para reemplazar a Luciano Castro en la obra Desnudos. Tras confirmar la noticia en Los ángeles de la mañana, el actor habló de todo: su rol como sacerdote en la novela de Polka, las críticas en Twitter y su mote de sex symbol. También aprovechó su soltería para tirarle onda a una de las angelitas.

Desde Don Torcuato, donde se graba la ficción de eltrece, Lamothe contó cómo se preparó para este papel donde interpreta al padre Lorenzo. “Fui a la villa para saber el rol que ocupa un cura y me sorprendió mucho. La iglesia católica tiene mucho peso y está muy castigada”, contó mientras aseguraba que las críticas no le molestan. “Entiendo las criticas, las acepto (...) Sé que Twitter es así, obvio que si leés 50 comentarios negativos llega un momento que te hace mal, pero entendí que es parte de todo. Si la novela o mi trabajo no estaría funcionando nadie hablaría. Uno no puede tenerla siempre atada, a veces toca que te critiquen”, reflexionó.

Muy agradecido por tener trabajo, el actor que además está escribiendo dos películas que quiere dirigir, hizo una revelación inesperada sobre el elenco de La 1-5/18: “Es el grupo más divertido que me toco desde que trabajo. Nos hicimos re amigos, es un placer venir a trabajar. Hacía mucho tiempo que no la pasaba tan bien haciendo una tira”, confesó mientras señalaba a Nicolás García Hume como “el más picante”.

Ante el pedido de las angelitas de que se explaye en el tema, el intérprete advirtió: “Nico es el único que está en todos los grupos de WhatsApp, hay muchos grupos acá adentro. Hay grupos que no saben que hay otros grupos, se multiplicó hasta el infinito”. Y enseguida enumeró los distintos chats con nombre: “Hay uno muy divertido que se llama ‘La primera y última cena’, otro ‘Los picantes’, otro ‘Sex’ y otro ‘La 1-5 sin jefes’.

Y mientras destacaba que él se encontraba en el grupo de los solteros junto a García Hume, el actor habló del mote de sex symbol que le pusieron hace años. “Me cayó del cielo. Lo abrazo hasta que dure, todo tiene un final”, bromeó al tiempo que destacó que Ángela Leiva le comenta mucho las fotos.

Chiste va, chiste viene, el conductor del ciclo le preguntó por su verano y, casi sin querer, confesó sus planes: “ En el verano voy a reemplazar a Luciano Castro en Desnudos. No voy a copiar lo que hace, empezando por los abdominales que no llegan a enero, voy a hacer mi propia versión. Estoy muy contento, me gustó mucho la obra y estoy empezando a tener algunos encuentros con Brenda (Gandini) porque es con la que más tengo escenas”, confirmó.

Un galán, entre tiroteos...

Antes de despedirse, el actor -que recientemente se separó de su novia Katia Szechtman - tuvo un picante ida y vuelta con Cinthia Fernández. Mientras Lamothe advertía que tenía que irse a grabar una escena de un tiroteo, la angelita aprovechó el pie para averiguar sobre sus días de soltería: “¿Y a la noche tenés tiroteo?”, disparó inesperadamente sacándole una sonrisa al galán.

Ante la carcajada de sus compañeras que advertían que Fernández también está soltera, la bailarina redobló la apuesta: “Es que me dijo: ‘Te voy a confesar y no me confesó’”. Y luego remarcó que hace dos años no tiene sexo. Entonces Lamothe le retrucó que estaba “peor que el padre Lorenzo” y empezó a hacerle un interrogatorio en vivo: “¿Pero tenés ganas?”.

Lejos de achicarse, la panelista preguntó: “¿Dónde está la iglesia de ustedes?”. “En Peñaloza, arrimate a sacristía”, remató el actor haciendo estallar de risa a todo el estudio.