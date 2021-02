“Estoy envejecido”: Hernán Drago mostró su inesperado cambio de look

Hernán Drago sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look. El modelo lució su cabello y barba teñidos de blanco durante una entrevista con Mitre Live. “Estoy envejecido”, opinó con humor, antes de develar el motivo de su nueva apariencia.

El modelo dejó sin palabras a todos cuando apareció con el pelo teñido de blanco en la transmisión en vivo de Instagram. Sin dar ninguna explicación, saludó a la audiencia, pero la pregunta del millón no tardó en llegar. “Siento que no estoy hablando con Hernán Drago, ¿qué pasó?”, le consultó el periodista.

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas”, contestó Drago, entre risas. Mientras leía los mensajes que le llegaban de sus seguidores, con piropos sobre su nuevo look, decidió ponerle fin al misterio: “Vengo de grabar Bienvenidos a bordo (eltrece) y me tocó hacer un personaje para imitar, pero no lo van a adivinar porque no sé si estoy parecido, por ahí con el outfit queda redondito”.

Hernán Drago mostró su drástico cambio de look para Bienvenidos a Bordo - Fuente: Mitre Live

A pesar de que aclaró que su cambio es momentáneo, y que se trata de una caracterización específica para el programa de Guido Kaczka, muchos usuarios le pidieron que lo mantenga por unos días más. “Mis compañeros también me dijeron que me lo deje, pero mañana me doy un baño y vuelvo a la normalidad”, confesó.

Feliz por su exitoso presente laboral en el ciclo de eltrece, reconoció que está dispuesto a seguir caracterizándose para divertir a las familias: “Es un programa muy sano, cuidado, y la gente se ríe un montón en su casa; empezamos con una peluca y no sé cuál es el techo de todo esto, que sea lo que Dios quiera”.

Hernán Drago mostró su nuevo look, al igual que Ricky Martin, se tiñó temporalmente el pelo y la barba de blanco Instagram @hernandrago

El modelo también reveló que su madre se asustó cuando lo vio teñido de blanco, y que le preguntó si “estaba bien y se estaba cuidando”, porque creyó que eran canas reales. “Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años”, bromeó.

En el final de la entrevista, el periodista no dejó pasar la ocasión y aprovechó para preguntarle si Celeste Muriega lo vio con su nueva apariencia. Drago se limitó a contestar: “Ni lo vio me parece”. Recordemos que hace un par de semanas comenzaron a circular los rumores de romance entre ambos, pero ellos desmintieron la existencia de una incipiente relación amorosa, y aclararon que simplemente tienen “muy buena onda” durante las grabaciones.

LA NACION