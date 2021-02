Bienvenidos a bordo: Hernán Drago negó tener un romance con Celeste Muriega

Y la telenovela sigue. Mientras conocidos y no tanto dicen que entre Celeste Muriega y Hernán Drago hay mucho más que una relación laboral, ellos siguen apostando al misterio, al menos hasta ahora.

Después de que en el programa del miércoles de Bienvenidos a bordo la morocha dejara todo en una jugada coreo vestida de novia y con segundas lecturas, el modelo decidió disipar cualquier rumor que lo vincule a ella.

Se sabe que en el programa que conduce Guido Kaczka nada es del todo verdad, como nada es del todo mentira, sino más bien del juego dentro del juego, y los famosos se prestan gustosos a ello.

En pos de seguir con un tema que sabe rendidor, Kaczka lo sacó ante Tamara Gala diciéndole: “Me parece que del grupo sos la única que no está de novia”. Y se confirmó tomando lista a los invitados de la noche: Rocío Robles, Rodrigo Vagoneta, Rocío Quiroz, todos en algún tipo de compromiso, José María Muscari que reconoció estar solo, y Drago que siguió la situación con cara de piedra.

“¿Cuál es la pregunta?”, se hizo el desentendido el modelo, y Robles se la dijo sin medias tintas: “La pregunta concreta es: ¿Estás de novio, saliendo con alguien o conociendo a alguien?”. Con una semisonrisa, pero firme Drago respondió: “La respuesta concreta es: no, no y no”.

Y cuando parecía que el tema había concluido y la duda estaba resuelta, el conductor volvió a dar a entender que algo sabe: “¿Y sabés cuál es la respuesta a tu respuesta?: Me mentís, me mentís y me mentís”. El misterio continúa.

