Estrella solidaria: el gesto de Kate Winslet con la familia de una niña que padece parálisis cerebral

No es la primera vez que Kate Winslet es noticia por sus actos solidarios. La actriz -que saltó al estrellato por encarnar a Rose en Titanic- suele participar en distintas iniciativas para ayudar a quienes más lo necesitan. Su fundación Golden Hat Foundation para personas con autismo, su trabajo en organizaciones como PETA contra el maltrato animal, o en la Fundación Elton John contra el sida son ejemplo de ello. En las últimas horas, la intérprete ha tenido otro gesto con una familia de Escocia que, debido a problemas económicos, no podía afrontar los gastos de luz que genera tener a su hija de 12 años conectada a un respirador de manera permanente.

La crisis energética mundial es un hecho. Acá y en cada rincón del mundo se están llevando a cabo distintos tipos de tácticas para reducir el consumo. A eso se suman los elevados precios de las facturas de luz, que han obligado a las familias a reducir considerablemente el consumo en sus casas. Sin embargo, esto se complica cuando hay enfermos y la vida de ellos depende de la electricidad. Tal es el caso de Carolynne Hunter, una niña de 12 años con parálisis cerebral y problemas respiratorios crónicos que vive conectada a una máquina (depende de oxígeno asistido) y atención médica en su domicilio. Lo que supone para sus padres un gasto anual de más de 10 mil euros, precio que se podría duplicar el invierno entrante debido a la situación global de crisis.

Desesperada, la madre de Carolynne decidió recurrir a los medios para pedir ayuda y una entrevista que le dio a la BBC le cambió la vida por completo. Del otro lado de la pantalla, Winslet estaba escuchando atentamente esa historia y decidió tener un gesto solidario. Su sorpresivo llamado telefónico y su compromiso a pagar todos los gastos del mantenimiento de la pequeña no sólo dejo a la propia familia boquiabierta, sino también a todos los televidentes que se encontraban viendo la señal en ese momento.

El gesto solidario de Kate Winslet shutterstock - Archivo

“ Nuestro camino como familia ha sido muy traumático y me siento devastada en este momento de mi vida. Sigo pensando: ¿es esto real? ”, manifestó la madre de la pequeña incrédula al enterarse de la donación de la estrella.

Si bien siempre la actriz se ha mostrado como una persona muy empática, la maternidad la ha sensibilizado aún más desde que tuvo a sus pequeños Mia, Joe y Bear. Situación que la llevó a ofrecer su ayuda económica, comprometiéndose a afrontar los gastos correspondientes por el plazo de tres años; una suma que rondaría los 20 mil dólares.

Talentosa y solidaria

Su misión solidaria comenzó hace muchos años luego de realizar un documental islandés (A mother´s courage: talking back to autism, también conocido como The Sunshine Boy) sobre la historia de un niño con autismo. Conmovida por este relato, Winslet no lo dudó y decidió implicarse más con esta causa desarrollando, en primer lugar, un libro benéfico (que reunió a un centenar de personalidades del mundo de las artes y el cine que hacen su autorretrato) y luego, creando su propia fundación; cuyo nombre evoca el título del poema “The Golden Hat”, escrito por Keli Thorsteinsson; el niño que aparece en el documental.

Fue así como Golden Hat Foundation vio la luz para luchar contra el autismo y eliminar o borrar las barreras de los niños que están afectados por el mismo. Desde hace un tiempo, su misión es enseñarles a comunicarse y ofrecerles la enseñanza, la formación, las actividades y el ocio adaptados a su problema.

En 2011, la actriz unió su fundación con una marca de cosméticos de la cual era imagen para crear una colección de maquillaje con el objetivo de recaudar fondos. ‘’He reflexionado mucho sobre la creación de este proyecto y el apoyo inmediato de Lancôme en esta aventura es una gran muestra de confianza y generosidad. Esta firma me ha dado la fuerza de llegar hasta el final y sabía que después, todas las puertas se abrirían’', explicó la actriz sobre esta iniciativa que fue un éxito.

‘’Kate Winslet representa de la manera más generosa y responsable posible la feminidad Lancôme. Fue, por tanto, un gesto natural para nuestra firma, cuyos valores de altruismo son esenciales, acompañar y apoyar a Kate y a la fundación’', dijo por su parte Youcef Nabi, presidente de Lancôme International.

