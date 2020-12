Eugenia Tobal, sobre su maternidad: "Este regalo fue bendecido" Crédito: Instagram

Este año que está por terminar no fue uno más en la vida de Eugenia Tobal. Además del aislamiento al que debió someterse buena parte de la humanidad, la actriz vivió dos momentos muy fuertes: la pérdida de su mamá ylos primeros meses de vida de su primera hija, Ema.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, Tobal pidió no hablar sobre el primero de los acontecimientos, pero no pudo evitar referirse a la gran felicidad que le provocó la llegada de su hija y a cómo transita la maternidad en este contexto especial. "Pensé que por ser primeriza y, además, una mamá grande, se me iba a complicar, pero la verdad, no pasó. Por suerte, cuento con mucha colaboración, así que no hubo mayores complicaciones, por suerte", contó.

Y agregó: "Las primeras semanas siempre son más alborotadas y conflictivas con respecto a encontrarte con un ser que no conocés y que de pronto depende de tu responsabilidad y de tu amor. Te desborda la cabeza y el corazón. Pero, por suerte, fue pasando el tiempo y me descubrí mucho más relajada y con un compañero [su pareja, Francisco García Ibar] que también me da esa tranquilidad".

"Ser relajada es la forma que me salió. Cada una va buscando su camino en esto de la maternidad y la educación. Uno no se imagina nunca lo que es ser padre; te lo dicen, te lo cuentan y la verdad es que la maternidad excede cualquier comentario que te puedan hacer. No hay nada que se iguale", expresó luego.

Con respecto a cómo logró organizarse, explicó: "Para mi suegra es su primera nieta. Por eso, cuando se habilitó un poco el acompañamiento ella y mi cuñada vienen cuando pueden a darme una mano para que pueda realizar algunas de las actividades que tengo que hacer, pero también para que la beba pueda relacionarse con otros seres que no sean su mamá y su papá".

Sobre la personalidad de la pequeña Ema, afirmó risueña: "Es una beba hermosa. Tiene mucha paz. Está angelada. ¡Qué te voy a decir yo si soy la madre! No soy objetiva, pero todos me lo dicen, así que creo en lo que me dicen los demás".

Tobal reveló, además, que nunca se imaginó ser madre de una nena. "Siempre creí que iba a ser mamá de un varón. Y cuando me dijeron que era una nena, me explotó el corazón. Este regalo fue bendecido", indicó.

"Por ahora estoy en una etapa en la que no fantaseo con volver a ser madre, pero si llegara a suceder, sería una gran bendición. Pero tendía que ser en poco tiempo, no mucho más adelante, porque a medida que pasa el tiempo uno va perdiendo la cancha", explicó, sobre la posibilidad de tener un segundo hijo.

La actriz se refirió, además, a sus ganas de volver a trabajar: "Estoy todo el tiempo generando proyectos. La verdad es que no paro. Con una amiga que vive en España estamos escribiendo el guión de una serie y con otro amigo que está allá dirigiendo estamos pensando en un largometraje... Estoy todo el tiempo con cosas en la cabeza, escribiendo y proyectando. Me encantaría volver a trabajar en alguna propuesta de ficción, tengo muchas ganas y la necesidad de trabajar, también. Un año de encierro afectó a todo el mundo y más allá de que yo había pensado quedarme los primeros seis meses con la beba, después tenía pensado trabajar, como todo el mundo".

Por eso, deseó que pronto se pueda volver a la "normalidad". "Sería bueno. Pero se ve que esto está un poco más complicado de lo que parece. Hay propuestas de teatro, pero todo esto de la pandemia no solo complica todo lo referido a los espacios físicos sino también psicológicamente mucho. Hay que ver cómo se manifiesta esto después del verano", indicó. Y explicó: "Yo la verdad que miedo no tengo. He sido siempre muy cuidadosa. Obviamente tengo una beba, un padre grande y una suegra a los que tengo que cuidar. Es una situación compleja para ir a trabajar en un lugar en el que estás todo el tiempo en contacto, y no sé cómo se manejarán, cuáles serán los protocolos... Hay que esperar. Por suerte, de a poquito, se van haciendo algunas cosas, gracias a Dios. Es un día a día".

En relación con las enseñanzas que le dejó la pandemia, afirmó: "Tenemos que aprender de lo que nos pasó, porque la pandemia nos enseñó que podemos vivir con menos, ser más cuidadosos, más solidarios. Hay momentos en los que la gente se olvida de las cosas esenciales. En este caso fue duro, pero las tuvimos que recordar. Lo que más deseo es eso: que aprendamos y que esto se solucione, por el bien mío, de mi hija y por todo el planeta. Después, obvio que deseo que venga el trabajo, pero especialmente deseo que esto haya servido de algo".

